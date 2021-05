Sex and the City | Ο τρόπος με τον οποίο θα αντικαταστήσουν τη Samantha

Για τους φανς της σειράς "Sex and The City", η απουσία της τηλεοπτικής Samantha Jones στο νέο spin-off "And Just Like That", θα είναι μεγάλο πλήγμα, γι'αυτό και οι δημιουργοί προσπαθούν όσο πιο ευρηματικά να την καλύψουν.

Απ' ό,τι φαίνεται η Sam έκανε για τρεις, αφού η νέα σειρά πρόκειται να προσθέσει στο group των κεντρικών χαρακτηρών, 3 ακόμη νέους και μάλιστα 3 έγχρωμες γυναίκες. Προφανώς, στην πολυπλυθησμική Νέα Υόρκη του 2020 δεν γίνεται ένα γκρουπ φίλων να περιστοιχίζεται μόνο από λευκές γυναίκες.

Η ταυτότητα των νέων ηθοποιών που θα προστεθούν στο καστ δεν έχει γίνει ακόμα γνώστη όμως σίγουρα θα ακολουθούν τους κεντρικούς χαρακτήρες των Carrie, Charlotte και Miranda.

Στην παρέα επιστρέφει και ο τηλεοπτικός Aidan, αποκαλύπτοντας πως θα βρίσκεται σε αρκετά επεισόδια, ενώ ο "Mr Big", Chris Noth μάλλον θα απουσιάζει, αφήνοντας, βέβαια, ένα ανοιχτό ενδεχόμενο.

Το νέο σόου που θα προβληθεί από το HBO Max, θα περιλαμβάνει 10 επεισόδια της μισής ώρας και θα επικεντρωθεί στη νέα δεκαετία της ζωής των κεντρικών χαρακτήρων, προσθέτοντας μάλιστα στο σενάριο τη συνθήκη του κορονοϊού.

Πηγή: Madamefigaro.gr