Sex and the City | Γιατί ο Chris Noth δίσταζε να επιστρέψει στο reboot

Για αρκετό καιρό υπήρξε μεγάλη φημολογία για το αν ο Chris Noth θα επέστρεφε στο reboot του Sex and the City, "And Just Like That" στο πλευρό της Sarah Jessica Parker για να ενσαρκώσει τον ρόλο του Mr Big που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό - αν φυσικά δεν ήσασταν team Aidan κατά τη διάρκεια της σειράς.

Ύστερα από την ανακοίνωση ότι ο ηθοποιός θα επιστρέψει κανονικά στο reboot, με την καρδιά μας να πηγαίνει στη θέση της - μην ξεχνάμε πως η απουσία της Kim Cattrall ήταν ήδη ένα μεγάλο πλήγμα- ο Chris Noth μίλησε για τις δεύτερες σκέψεις που είχε, διστάζοντας να υποδυθεί ξανά τον σύντροφο της Carrie Bradshaw.

Για την ακρίβεια, ο ηθοποιός πίστευε πως δεν είχε να προσφέρει κάτι παραπάνω στον ρόλο, γι' αυτό και δεν ήταν σίγουρος στο να πει αμέσως το "ναι" στους δημιουργούς. "Ήταν λίγο σαν μια δημιουργική διαπραγμάτευση γιατί δεν ένιωθα ότι είχα κάτι να προσφέρω στον ρόλο ξανά. Φαινόταν λες και είχα τελειώσει με αυτό", δήλωσε σε συνέντευξή του στο Yahoo.

Όμως, παρά τις αμφιβολίες και τις δεύτερες σκέψεις που κρατούσαν τον Noth από το να συμφωνήσει, ο παραγωγός και σεναριογράφος Michael Patrick King ήταν εκείνος που εν τέλει τον έπεισε να επιστρέψει. "Ο King είναι ένας απίστευτος συγγραφέας και έχει φοβερές, δημιουργικές ιδέες. Μόλις συναντηθήκαμε και μιλήσαμε για τις δυνατότητες σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε με τον χαρακτήρα, ήμουν "μέσα"', είπε χαρακτηριστικά ο Noth.

To reboot του Sex and the City που θα προβληθεί μέσα από το HBO Max, θα περιλαμβάνει 10 επεισόδια, στα οποία θα δούμε παλιούς γνώριμους της iconic σειράς, πλην της Samantha Jones. Η Sarah Jessica Parker πριν από λίγες ημέρες ανέβασε μία φωτογραφία με τις συμπρωταγωνίστριές της, ενημερώνοντάς μας πως η παραγωγή του σήριαλ μόλις ξεκίνησε.

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η σειρά θα αναφερθεί και στη δυσάρεστη συνθήκη του κορονοϊού, ενώ θα ακολουθεί τη ζωή των τριών - πλέον- κεντρικών χαρακτήρων στη νέα δεκαετία της ζωής τους.

Πηγή: Madamefigaro.gr