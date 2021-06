Sex and the City | Η συγκινητική reunion φωτογραφία των πρωταγωνιστριών

Και όπως είναι ο τίτλος του πολυαναμενόμενου reboot του Sex and the City, - And Just Like That - έτσι ξαφνικά οι τρεις πρωταγωνίστριες, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis, συναντήθηκαν ξανά για να ενσαρκώσουν για ακόμη μία φορά τους iconic χαρακτήρες που αποτέλεσαν σταθμοί στην καριέρα τους.

Με μία reunion φωτογραφία που έκανε το Instagram να πάρει φωτιά, η τηλεοπτική Carrie Bradshaw μάς ενημέρωσε για την έναρξη της παραγωγής της σειράς, με το πρώτο στάδιο που αποτελεί το table reading να έχει μπει σε εφαρμογή. Στη φωτογραφία βλέπουμε τις τρεις πρωταγωνίστριες αγκαλιασμένες και εμφανώς ενθουσιασμένες για την επιστροφή τους στο σόου που έγινε συνώνυμο της γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλους τους τομείς, με την Parker να γράφει στο caption της: "Ξανά μαζί. Διαβάζοντας τα πρώτα μας επεισόδια. Μαζί με όλους τους φίλους και τα νεότερα μέλη του καστ. Σαν ένα επιδόρπιο παγωτού (sundae)".

Την ίδια φωτογραφία μοιράστηκε και η Cynthia Nixon στον δικό της προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, χρησιμοποιώντας μία φράση από την εκπομπή, λέγοντας :" Η φιλία δεν είναι ποτέ εκτός μόδας", με τη Davis να αφήνει και εκείνη με τη σειρά της ένα τρυφερό σχόλιο: "σας αγαπώ πάντα και για πάντα".

Η Parker νωρίτερα είχε ανεβάσει στον λογαριασμό της μία σειρά φωτογραφιών, ενημερώνοντας τους φαν της ότι έφτασε υπερβολικά νωρίς στη δουλειά, δείχνοντάς μας τις θέσεις των υπόλοιπων πρωταγωνιστών, νέων και παλιών. Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, οι σύντροφοι των κεντρικών ηρωίδων επιστρέφουν μαζί τους, ενώ προχθές επιβεβαιώθηκε πως θα δούμε ξανά στις οθόνες μας τον καλύτερο φίλο της Carrie Bradshaw, Stanford και τον σύζυγό του και φίλο της Charlotte, Anthony.

Όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, η πλοκή θα ακολουθήσει τις 3 από τις 4 φίλες της παρέας, αφού η ηθοποιός Kim Cattrall που υποδυόταν την Samantha Jones, κατέστησε σαφές πως δεν πρόκειται να επιστρέψει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η συγκυρία του κορονοϊού θα παίξει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση.

