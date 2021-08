Halle Berry | Το μήνυμα για τα 55α της γενέθλια

Τα 55 της χρόνια γιόρτασε το Σάββατο 14 Αυγούστου η Halle Berry. Η αμερικανίδα ηθοποιός θέλησε με αφορμή τα γενέθλιά της να στείλει το μήνυμά της κάνοντας ένα μίνι απολογισμό της χρονιάς και δηλώνοντας "είμαι ευγνώμων που τα κατάφερα κι έφτασα να δω την 14η Αυγούστου".

Η Berry ανέβασε στο Instagram της ένα video στο οποίο μπορεί να τη δει κανείς να απολαμβάνει μία βόλτα με το αυτοκίνητο έχοντας το κεφάλι της έξω από το παράθυρο με τον αέρα να της παίρνει τα μαλλιά, ενώ η ίδια δείχνει γαλήνια και χαμογελαστή. Το βίντεο συνόδευαν τα εξής λόγια:

"Μετά τη χρονιά που είχαμε όλοι, η καρδιά μου είναι πλήρης καθώς είμαι ευγνώμων που μπορώ να δω αυτή την 14η του Αυγούστου. Εν μέσω της καταιγίδας, κατάφερα να δημιουργήσω ευτυχία, να βρω περισσότερη γαλήνη και να νιώσω πιο ελεύθερη από ποτέ! Επιτέλους, ανασαίνω!"

Στο τέλος της λεζάντας της, η Halle Barry ευχαριστεί τον νυν σύντροφό της, Van Hunt, για την καντάδα, όπως χαρακτηριστικά την αποκαλεί, και προφανώς αναφέρεται στο μουσικό θέμα που συνοδεύει το video της, και αποτελεί μια διασκευή του μουσικού συντρόφου της στο τραγούδι "Smoke Gets In Your Eyes" του συγκροτήματος The Platter.