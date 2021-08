H νέα tutu της Carrie | Η Sarah Jessica Parker άλλαξε την iconic φούστα της στο 'And Just Like That'

Όταν η Carrie Bradshaw περπάτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης φορώντας μια λευκή tutu φούστα στους τίτλους αρχής του Sex and the City δεν έκανε απλά το συγκεκριμένο στιλ φούστας μόδα αλλά αυτοπροσδιορίστηκε και ως style icon.

Εικοσιτρία χρόνια μετά, η Carrie επιστρέφει φορώντας μια ανανεωμένη tutu που ταιριάζει περισσότερο στον νέο τρόπο ζωής της και την ιδιοσυγκρασία της που θα αναδιπλώσει περισσότερο στο reboot της σειράς, And Just Like That.

H Sarah Jessica Parker που υποδύεται την Carrie ανέβασε πρόσφατα στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με τη νέα της λευκή tutu, που είναι σαφώς πιο μακριά σε μήκος, κάνοντας στροφή και γράφοντας στη λεζάντα "Τότε και σήμερα”.

Η ηθοποιός ανέβασε ακόμα δύο φωτογραφίες από το Sex and the City με την Carrie να φοράει τις αγαπημένες της λευκές μπότες, τις οποίες συνδύασε και με την καινούρια της φούστα.