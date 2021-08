Παλάτι του Μπάκιγχαμ | Η πρώτη αλλαγή φρουράς μετά από 17 μήνες λόγω πανδημίας

Η αλλαγή της φρουράς στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα που προσφέρει το Λονδίνο στους τουρίστες και επιτέλους η διάσημη βρετανική τελετουργία πραγματοποιήθηκε ξανά μετά από 17 μήνες.

Για πρώτη φορά μετά τους περιορισμούς εξαιτίας της πανδημίας, η αλλαγή της φρουράς που είχε σταματήσει τον Μάρτη του 2020 πραγματοποιήθηκε από το πρώτο τάγμα των φρουρών Coldstream.

Μαζί τους στην τελετή ή6ταν και η μπάντα του τάγματος The Coldstream Guards που έπαιξε τραγούδια όπως το Gold των Spandau Ballet και το One Moment in Time της Whitney Houston για να τιμήσει την βρετανική αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πριν ένα χρόνο περίπου είχε σταματήσει η αλλαγή της φρουράς τόσο στο Μπάκιγχαμ όσο και στο Tower of London και στο St.James Palace ώστε να αποτραπεί ο συγχρωτισμός, ενώ οι φρουροί εξακολουθούσαν να παραμένουν στα φυλάκια έξω από το Παλάτι.

Η αλλαγή της φρουράς θα πραγματοποιείται πλέον κανονικά κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.