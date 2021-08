Kate Middleton -Πρίγκιπας William | Τι έχουν πει στα παιδιά τους για τον θάνατο της πρίγκιπισσας Diana;

Η πριγκίπισσα Diana είχε πεθάνει στις 31 Αυγούστου το 1997 στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, αφήνοντας πίσω της τον κόσμο συγκλονισμένο και τα δύο της παιδιά σε βαθύ πένθος. Η βασιλική οικογένεια κάθε χρόνο τιμά την επέτειο του θανάτου της και φέτος σε μια συμβολική κίνηση άνοιξε για το κοινό τις πόρτες του αγαπημένου κήπο της πριγκίπισσας στο παλάτι του Kensighton όπου βρίσκεται και το άγαλμά της.

Ο πρίγκιπας William έχει στο παρελθόν αναφερθεί στην μεγάλω απώλεια της μητέρας του αλλά και τον ρόλο που παίζει στην οικογένειά του με την Kate Middleton, αφού θέλει να μεγαλώσουν τα παιδιά του έχουντας πρότυπα και τις δύο γιαγιάδες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Express ο William φέτος αντιμετωπίζει ένα δίλημμα για το πόσες λεπτομέρειες μπορεί να μοιραστεί με τα παιδιά του σχετικά με τον θάνατο της γιαγιάς Diana αλλά και τη σχέση της με το Παλάτι μετά το διαζύγιο με τον Κάρολο.

Ο William είχε ξεκαθαρίσει στο ντοκιμαντέρ " Our Mother: Her Life and Legacy” πως θέλει τα παδιά του να μεγαλώσουν γνωρίζοντας "ποια ήταν και ότι υπήρχε”, ενώ τους μιλάει συχνά για εκείνη λίγο πριν κοιμηθούν για να γνωρίζουν ότι "υπάρχουν δύο γιαγιάδες στη ζωή τους”.

"Έχουμε περισσότερες φωτογραφίες της πλέον στο σπίτι και μιλάμε για εκείνη” είχε πει ο πρίγκιπας με την μικρή Charlotte, τον George και τον Louis να φτιάχνουν μια αφιέρωση για εκείνη ανήμερα της γιορτής της μητέρας. Η Charlotte είχε γράψει "Αγαπημένη γιαγιά Diana σε σκέφτομαι στη γιορτή της μητέρας, σε αγαπώ πολύ. Λείπεις πολύ στον μπαμπά”, ο George είχε γράψει "Αγαπημένη γιαγιά Diana χρούμενη γιορτή της μητέρας. Σε αγαπώ πάρα πολύ και σου στέλνω όλη μου την αγάπη” και ο Louis είχε φτιάξει μια καρτούλα για εκείνη.