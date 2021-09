Jane Birkin | Υπέστη εγκεφαλικό - Aκύρωσε την εμφάνισή της σε φεστιβάλ κινηματογράφου

Η βρετανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Jane Birkin υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και ακύρωσε την προγραμματισμένη της εμφάνιση σε κινηματογραφικό φεστιβάλ.

Η μούσα και σύντροφος του γάλλου τραγουδοποιού Serge Gainsbourg και μητέρα της Charlotte Gainsbourg, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, είναι καλά και αναρρώνει μετά το εγκεφαλικό.

Η 74χρονη σταρ αναμενόταν να εμφανιστεί στο αμερικάνικο κινηματογραφικό φεστιβάλ στο Deauville της Γαλλίας για να προωθήσει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της με την κόρη της Charlotte.

H Birkin είχε γίνει ευρέως γνωστή όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι 'Je T'aime Moi Non Plus' Που ηχογράφησε μαζί με τον Gainsbourg λίγους μήνες μετά τη γνωριμία τους στην ταινία Slogan. Το τραγούδι είχε απαγορευτεί για το σεξουαλικό του περιεχόμενο από πολλές χώρες και είχε αποδοκιμαστεί από το Βατικανό.

Η Birkin και ο Gainsbourg έμειναν μαζί για 12 χρόνια και μετά τον χωρισμό τους παρέμειναν φίλοι με τον τραγουδοποιό να συνεχίζει να της γράφει τραγούδια. Εκτός από τη μουσική της καριέρα, η Birkin πρωταγωνίστησε και σε πολλές ταινίες όπως το Blow Up, το Death on the Nile και το Evil Under The Sun, ενώ εργάστηκε και ως μοντέλο.

Η Jane Birkin εξακολουθεί να έχει και σήμερα ένα διαχρονικό στιλ που είναι και ο λόγος, άλλωστε, που ο οίκος Hermes έδωσε στην Birkin Bag το όνομά της. Η ίδια είχε, βέβαια, αποκαλύψει σε παλιότερη συνέντευξή της ότι πλέον σπάνια κρατάει την αγαπημένη της τσάντα γιατί την βρίσκει πολύ βαριά.