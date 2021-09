Catherine Dior | Η άγνωστη ζωή της αδερφής του εμβληματικού σχεδιαστή που ενέπνευσε το πιο διάσημο άρωμα

Από την πρώτη του συλλογή "The New Look" το 1947, το όνομα του Christian Dior συνδέθηκε με τη γυναικεία κομψότητα και την ασυναγώνιστη φινέτσα. Μπορεί η φήμη του να έφτασε στα πέρατα του κόσμου και το άρωμα "Miss Dior" μέχρι σήμερα να θεωρείται ένα από τα πιο επιυχημένα εγχειρήματα του brand, συνειδητοποιούμε, όμως, πως γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για την αδερφή του εμβληματικού σχεδιαστή, Catherine Dior, η οποία αποτέλεσε τη μούσα του αλλά και την πηγή έμπνευσης για το άρωμα. Άλλωστε, ο τίτλος "Miss Dior" απευθυνόταν στην ίδια.

Η αδερφική αγάπη

Παρά τα 12 χρόνια που τους χώριζαν, η Catherine και ο Christian Dior μεγάλωσαν σε μία μεγαλοαστική οικογένεια με 4 παιδιά, σε μία κατοικία στην περιοχή Grainville της Νορμανδίας, μοιράζοντας το ίδιο πάθος για την κηπουρική, την τέχνη και τη μουσική. Eνώ ο πατέρας τους διατηρούσε μία επιτυχημένη επιχείρηση με λιπάσματα, το κραχ του χρηματιστηρίου της Wall Street το 1929 θα τους αναγκάσει να χάσουν τα προνόμια που ήξεραν μέχρι τότε, την εξοχική κατοικία με τα μοσχομυριστά τριαντάφυλλα, με αποκορύφωμα τον θάνατο της μητέρας τους από σηψαιμία το 1931.

Τότε ήταν που ο Dior θα νιώσει την ανάγκη να προστατεύσει τη μικρότερη αδερφή του, με την οποία είχαν έναν ιδιαίτερο δεσμό, μετακομίζοντας λίγα χρόνια αργότερα μαζί σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Ο Dior εκεί ασχολιόταν με illustrations μόδας, ενώ η αδερφή του δούλευε σε ένα fashion οίκο, πουλώντας αξεσουάρ. Το Παρίσι της δεκαετίας του '30 έμοιαζε γι'αυτούς μία όαση, απολαμβάνοντας τη μποέμ ζωή και τα πάρτι της εποχής μέχρι τελικής πτώσης.

Τα χρόνια της Αντίστασης

Ύστερα από την κατοχή της Γαλλίας από τους Γερμανούς το 1940, τα δύο αδέρφια επέστρεψαν στο πατρικό τους στην Προβηγκία, όπου ο πατέρας τους είχε εγκατασταθεί εκεί σε μία μικρή αγροικία, αφού έχασε όλη του την περιουσία, και μαζί καλλιεργούσαν λαχανικά και τριαντάφυλλα. Έναν χρόνο αργότερα, ο Dior θα επιστρέψει στο Παρίσι για να δουλέψει στο πλευρό του κουτουριέρ Lucien Lelong, ενώ η Catherine θα μείνει πίσω. Ένα ταξίδι της στις Κάννες θα αποδειχθεί μοιραίο, καθώς εκεί θα γνωρίσει τον Herve des Charbonneries, ένα μέλος της Γαλλικής Αντίστασης που θα τη μυήσει στην οργάνωση. Για εκείνη ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, παρότι ο Herve ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Μαζί με την οικογένειά του αποτελούσαν μέλη ενός μυστικού δικτύου πληροφοριών, γνωστού ως F2, που συνεργαζόταν με τους Πολωνούς και τους Βρετανούς, ενημερώνοντάς τους σχετικά με τις κινήσεις των Γερμανών. Λίγο αργότερα, η επιχείρησή τους θα μεταφερθεί στο Παρίσι όπου συχνά τα μέλη συναντώνταν στο διαμέρισμα του Dior.

Στις 6 Ιουλίου του 1944 η σύλληψη της Catherine Dior από τη Γκεστάπο στη Rue de la Pompe αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα για τον σχεδιαστή, όπου η μαχήτρια βασανίστηκε για μέρες μέχρι να αποκαλύψει περαιτέρω πληροφορίες για τους συντρόφους της και τη δράση τους. Αφού δεν έδωσε καμία πληροφορία στους Γερμανούς, μεταφέρθηκε με 400 ακόμη γυναίκες στη Γερμανία, μία απόφαση που ο Dior προσπάθησε μέχρι τέλους για να σταματήσει. Μάταια, όμως, η αδερφή του κατέληξε σε στρατόπεδο συγκεντρωσης, περνώντας 9 μήνες υπό άθλιες συνθήκες και δουλεύοντας κάτω από ένα απάνθρωπο καθεστώς. Φυσικά, ακόμα κι εκεί δεν το έβαζε κάτω, αφού συνεργαζόταν με άλλες κρατούμενες για να δημιουργήσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους.

Το 1945 με την εκκένωση των στρατευμάτων, η ίδια επιστρέφει στο Παρίσι όπου την περιμένει ο ίδιος ο Christian Dior στην αποβάθρα του τρένου. Στην αρχή δεν την αναγνώρισε δεδομένου ότι η Catherine ήταν καταβεβλημένη και το πρόσωπό της είχε γεράσει τουλάχιστον 10 χρόνια. Θα κάνει πάνω από χρόνο για να καταφέρει να φάει κανονικά ένα πλούσιο γεύμα κατά την ανάρρωσή της στο σπίτι του πατέρα της στην Προβηγκία. Θα επιστρέψει μετά από λίγο καιρό στο Παρίσι για να συναντήσει τον Herve, με τον οποίο θα μείνουν μαζί και θα ξεκινήσουν μία επιχείρηση με άνθη, προμηθεύοντας λουλούδια στα καταστήματα της πόλης.

Το άρωμα Miss Dior

Ύστερα από την περιπέτεια της αδερφής του, η οποία πάντα τον υποστήριζε στα βήματά του, ο Christian Dior καταφέρνει να προετοιμάσει τη συλλογή του "New Look" που θα ενθουσιάσει το κοινό. Παράλληλα, ο ίδιος ονειρεύεται να δημιουργήσει ένα άρωμα, το οποίο να αποτελεί τη μυρωδιά του έρωτα. Προς τιμήν της αδερφής του το ονομάζει "Miss Dior" και οι νότες του είναι ένα συνοθύλευμα από λουλούδια του κήπου τους στην εξοχική κατοικία της Grainville. Το άρωμα θα αναδύεται στον χώρο κατά τη διάρκεια της επίδειξης της νέας του συλλογής, ενώ θα αποτελεί το σήμα κατατεθέν του καταστήματός του στο Παρίσι.

Η Dior λίγο αργότερα θα μετακομίσει από το Παρίσι στην Προβηγκία και εκεί θα καλλιεργεί τα μοσχομυριστά τριαντάφυλλα, που θα είναι το μυστικό συστατικό του iconic αρώματος. Μετά τον θάνατο του Christian Dior σε ηλικία 52 ετών από καρδιακή προσβολή, η Catherine Dior θα εξακολουθεί να κρατά τον θρύλο ζωντανό, στήνοντας το μουσείο στη Villa Les Rhumbs. Θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της ζωής της να καλλιεργεί τα λουλούδια της μαζί με τον Herve, με τον οποίο αν και έμεινε μαζί, δεν παντρεύτηκε ποτέ. Φυσικά, και η ίδια θα τιμηθεί για το σπουδαίο έργο της κατά τη διάρκεια της Κατοχής, λαμβάνοντας αρκετά παράσημα όπως τα Croix de Guerre, Combatant Volunteer Cross of the Resistance, Combatant Cross, King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom, αλλά και τον τίτλο του Ιππότη στο Τάγμα της Λεγεώνας της Τιμής. Θα αφήσει την τελευταία της πνοή το 2008 σε ηλικία 91 ετών, έχοντας ζήσει μία γεμάτη ζωή με οδηγό το αίσθημα της ελευθερία και σύμβουλο την ομορφιά.

*Με πληροφορίες από το βιβλίο της Justine Picardie, Miss Dior: A Story of Courage and Couture