"Το μεγαλύτερό μου κατόρθωμα είναι ότι επιβίωσα" | Η Sharon Stone μιλάει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο Hollywood

Στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ζυρίχης βρέθηκε η Sharon Stone όπου βραβεύτηκε με το Golden Icon για τη συνεισφορά της στο σινεμά. Η σταρ μίλησε στους δημοσιογράφους για τις δυσκολίες που συνάντησε στην καριέρα της αλλά και για τον φεμινιστή πατέρα της και όσα της έμαθε για τη ζωή.

Η Stone που μεγάλωσε στη Pennsylvania είπε χαριτολογώντας ότι τον τελευταίο καιρό είχε ξεχάσει ότι είναι σταρ του κινηματογράφου: "Έχω τρία παιδιά. Πέρασα καραντίνα με τρία αγόρια στην εφηβεία. Μένω σε μια φοιτητική εστία με βρωμερές κάλτσες”. Η ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά της εξηγώντας πως ο πατέρας της ήταν "ακραίος φεμινιστής”: "Προέρχεται από πλούσια οικογένεια με πετρέλαια, αλλά όταν ήταν μικρός έγινε ένα ατύχημα. Ο πατέρας του πέθανε τρεις μήνες μετά και όλα τα χρήματα πήγαν σε άλλη οικογένεια. Πίστευε ότι ήταν μεγάλο λάθος που η μητέρα του δεν πήρε τα μισά, μόνο και μόνο επειδή ήταν γυναίκα. Ο πατέρας μου επέμενε να έχω μια φεμινιστική συμπεριφορά. Τόσο πολύ που ποτέ δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ως φεμινίστρια. Αυτοί ήταν οι κανόνες στο σπίτι μου”.

Όσο για τη μητέρα της είπε πως "ήταν σκληρή. Την ρώτησα γιατί ποτέ δεν με άφησε να ακουμπήσω πάνω της. Κι εκείνη είπε γιατί σου έμαθα να στέκεσαι στα πόδια σου. Όταν έγραψα αυτό το βιβλίο και της το διάβασα μου είπε για τη ζωή της. Τότε συνειδητοποίησα πως για τη μητέρα μου, όταν με μάθαινε να στηρίζομαι στα πόδια μου, με μάθαινε ουσιαστικά να αγαπάω τον εαυτό μου”, είπε αναφερόμενη στα απομνημονεύματά της "The Beauty of Living Twice”.

H ηθοποιός μίλησε για τη φήμη που κέρδισε μετά τους πρώτους της πρωταγωνιστικούς ρόλους, τονίζοντας πως "όλοι θέλουν να γίνουν σταρ του κινηματογράφου και όταν συμβαίνει στα αλήθεια σκέφτεσαι 'Θεέ μου”. Μια μέρα οδηγείς στον δρόμο και σταματάς σε ένα Stop και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Μια εβδομάδα μετά, 30 άνθρωποι ανεβαίνουν πάνω στο αυτοκίνητό σου. Και σκέφτεσαι: "Να ξεκινήσω; Θα πέσουν; Δεν ξέρεις ποια ποιοι είναι οι κανόνες”.

Εκτός από τις δυσκολίες της διασημότητας, η Stone μίλησε και για το πόσο διαφορετικό είναι να είσαι γυναίκα στο Hollywood. Η Stone είχε ζητήσει καλύτερο μισθό από τον Michael Douglas στο Βασικό Ένστικτο, αλλά και όταν εργάστηκε ως παραγωγός στο "The Quick and the Dead”, εξηγώντας ότι οι απαιτήσεις της την απομάκρυναν από το στούντιο για 8 χρόνια. Όπως λέει "είμαι ευγνώμων που οι γυναίκες μπορούν να δουλεύουν τώρα, αλλά κάποτε δεν ήταν έτσι” εξηγώντας ότι "όταν έγινα 40 αυτό ήταν. Δεν υπήρχαν ρόλοι για τη Sharon”.

Η Sharon αποκάλυψε ότι το γεγονός ότι δεν έβρισκε δουλειά τη βοήθησε να εστιάσει στη φιλανθρωπία αλλά και στην οικογένειά της: "Καρμικά όλα πήγαν καλά. Οικονομικά όχι και τόσο. Νιώθω ότι το μεγαλύτερό μου κατόρθωμα είναι ότι επιβίωσα. Είναι μεγάλη υπόθεση να επιβιώνεις σε μια δουλειά όπως αυτή”.