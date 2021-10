Jennifer Aniston | Η ταινία που απέρριψε για να αποτάξει από πάνω της τον ρόλο της Rachel

Το 2001 η Jennifer Aniston βρισκόταν στην κορυφή του stardom μαζί με τους 5 συμπρωταγωνιστές της στην επιτυχημένη σειρά Friends, με τις προτάσεις για ταινίες να διαδέχονται η μία την άλλη. Και όμως η ηθοποιός προσπάθησε να αποφύγει να ταυτιστεί με τους ρόλους ρομαντικών κωμωδιών από τη στιγμή που κάθε εβδομάδα έπαιζε παρόμοιο χαρακτήρα στη σειρά.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Peter Chelson, η Jennifer Aniston αρνήθηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία "Serendipity" στο πλευρό του John Cusack, που εντέλει δέχθηκε η Kate Beckinsale.

Όπως δήλωσε ο σκηνοθέτης, η Aniston ενώ δέχθηκε να τους συναντήσει, τούς εξήγησε πως ένιωσε ότι αν έλεγε ναι, θα ταυτιζόταν τόσο με χαρακτήρες σε ρομαντικές κωμωδίες, αφού έκανε ήδη κάτι παρόμοιο και στη σειρά Friends. "Σίγουρα θα της κάναμε πρόταση αν ήθελε να το κάνει", επεσήμανε ο Chelson, ο οποίος πρόσθεσε πως πολύ κοντά στον ρόλο έφτασε και η Carla Gugino που είχε μία εξαιρετική οντισιόν.

Και μπορεί η Jennifer Aniston να αρνήθηκε το 2001 τον ρόλο της Sara έχοντας στο μυαλό της πως ήθελε να αποτάξει τον χαρακτήρα της "όμορφης" σε ρομεντί, όμως μετά το τέλος των Friends, πρωταγωνίστησε σε μία σειρά αρκετών τέτοιων ταινιών, όπως το "Along Came Polly" το 2004, το "Rumor Has It" το 2005, το "The Break-Up” το 2006 και "Just Go With It" το 2011.

Για όσους δεν θυμούνται η ταινία Serendipity αφηγούνταν την ιστορία δύο νέων που συναντώνται τυχαία και αποφασίζουν να ξαναβρεθούν. Όταν όμως ένας άνεμος πάρει μακριά το χαρτάκι όπου ο Cusack έγραφε το τηλέφωνό του, η Beckinsale θα θεωρήσει πως είναι κακό σημάδι, πιστεύοντας πως είναι καλύτερο να μη συναντηθούν. Η μοίρα ή η καλή τύχη θα τούς φέρει κοντά, αποκτώντας το Hollywood happy end που περιμένεις να δεις σε κάθε ρομεντί που αποφασίζεις να δεις.

Με λίγα λόγια, η Jennifer Aniston αρνήθηκε μία ακόμα ταινία που θα έμπαινε απλά στη φιλμογραφία της, συνεπώς δεν ήταν τεράστια η απώλεια. Σε αντίθεση με ό,τι είχε κάνει στο παρελθόν, η ηθοποιός φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά "The Morning Show" όπου πριν από λίγες ημέρες έκανε πρεμιέρα ο δεύτερος κύκλος.