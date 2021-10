Ο πραγματικός λόγος που η Melania απωθούσε το χέρι του Donald Trump στις δημόσιες εμφανίσεις τους

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη στιγμή που η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Melania Trump απωθεί το χέρι του συζύγου της, Donald, ο οποίος μόλις έχει προτάξει την παλάμη του για να πιάσει τη δική της. Παρά τη σημασία του ταξιδιού τους στο Ισραήλ, όπως ήταν αναμενόμενο, εκείνο που έγινε πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων ήταν φυσικά η αμήχανη στιγμή που απαθανάτισε η κάμερα, με το προεδρικό ζευγάρι να μοιάζει πως βρίσκεται σε κάποιο συζυγικό καυγαδάκι.

Σύμφωνα με την πρώην γραμματέα Τύπου, Stephanie Grisham και το νέο της βιβλίο "I'll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House" ο λόγος ήταν πιο βαθύς μεταξύ της δημόσιας διαμάχης τους. Ειδικότερα, η Grisham αναφέρθηκε στο περιστατικό κατά το οποίο η Melania Trump χτύπησε το χέρι του συζύγου της, ενώ περπατούσαν στο κόκκινο χαλί. Όπως εξήγησε, η πρώην Πρώτη Κυρία νόμιζε πως το να κρατήσει το χέρι του συζύγου της δεν επιτρεπόταν στην επίσημη τελετή που λάμβανε χώρα, δεδομένου ότι η Melania Trump είναι άνθρωπος των κανόνων.

Από την άλλη, βέβαια, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, γνωρίζοντας το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συζύγου του, συχνά προσπαθούσε να την εκνευρίσει, πιάνοντας το χέρι της, πόσο μάλλον όταν υπήρχε κάποια κάμερα μπροστά τους. Αυτο και μόνο δείχνει πως το πρόβλημα στον γάμο τους ήταν μεγαλύτερο απ'ό,τι πιστεύαμε. Άλλωστε, δεν ήταν η μόνη φορά που ο Trump είχε προσπαθήσει να πιάσει το χέρι της Melania, με εκείνη να απωθεί τεχνηέντως οποιαδήποτε προσέγγιση.

Μέσα από το βιβλίο της, λοιπόν, η Grisham αναφέρει αυτό που στην ουσία βλέπαμε όλοι on camera, δηλαδή τον συνεχόμενο τσακωμό ανάμεσα σε ένα παντρεμένο ζευγάρι, προσθέτοντας αποκλειστικές πληροφορίες και "ανατριχιαστικές" λεπτομέρειες.