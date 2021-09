Melania Trump | O περίεργος λόγος για τον οποίο οι Μυστικές Υπηρεσίες κρυφά την αποκαλούσαν ΄Ραπουνζέλ'

Ένα νέο βιβλίο της Stephanie Grisham με τίτλο 'I'll Take Your Questions Now' αποκαλύπτει τις συνήθειες της πρώην Πρώτης Κυρίας της Αμερικής, Melania Trump, όσο έμενε στον Λευκό Οίκο και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε θέματα που σχολιάστηκαν πολύ, όπως η φημολογούμενη απιστία του συζύγου της αλλά και το jacket της που προκάλεσε αντιδράσεις.

Η Stephanie Grisham βίωσε από κοντά τις μέρες της Melania στον Λευκό Οίκο ως υπεύθυνη Τύπου του Donald Trump και ως υπεύθυνη προσωπικού της Πρώτης Κυρίας. Στο βιβλίο της αποκάλυψε ότι οι Μυστικές Υπηρεσίες της Αμερικής συνήθιζαν να αποκαλούν την Melania κρυφά 'Ραπουνζέλ' γιατί τους θύμιζε την όμορφη κοπέλα που ήταν φυλακισμένη σε ένα πύργο. Η Melania εξάλλου σπάνια έβγαινε από τον Λευκό Οίκο και πολλοί πράκτορες είχαν ζητήσει να γίνουν προσωπικοί σωματοφύλακές της γιατί αυτό σήμαινε ότι θα περνούσαν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικάνικων εφημερίδων που παρέθεσαν αποσπάσματα του βιβλίου, η συγγραφέας εξηγεί ότι η 51χρονη Trump – που δεν ενέκρινε το βιβλίο της πρώην συνεργάτιδάς της- ένιωσε φοβερή οργή όταν έμαθε για τις απιστίες του συζύγου της. "Ένιωσα ότι η κυρία Trump ήταν βασικά ανεξέλεγκτη” γράφει τονίζοντας ότι κάποιες από τις αντιδράσεις της ήταν να πιάσει το χέρι ενός στρατιωτικού επειδή ήταν όμορφος, να ανεβάζει φωτογραφίες της στα social media χωρίς εκείνον και να μην τον αναφέρει στις αναρτήσεις της.

Ένα ολόκληρο κεφάλαιο του βιβλίου είναι αφιερωμένο στο Zara jacket που είχε φορέσει με το μήνυμα 'Ι Really Don't Care, Do U;' δηλαδή, "πραγματικά δεν νοιάζομαι, εσύ;”, όταν επισκέφτηκε τους πρόσφυγες στα σύνορα με το Μεξικό. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Trump την ρώτησε μέσα στο οβάλ γραφείο "Τι στο διάολο σκεφτόσουν;” ενώ αργότερα αποφάσισε να ανακοινώσει ότι το μήνυμα αναφερόταν στα fake news.

H Grisham που κατηγορήθηκε ότι έγραψε το βιβλίο για να καλύψει την "ανικανότητά της ως εργαζόμενη στον Λευκό Οίκο” περιέγραψε την Trump ως μια Πρώτη Κυρία που δεν ενδιαφερόταν να κάνει όσα επέβαλε ο ρόλος της. Την ημέρα των εκλογών προτίμησε να κοιμηθεί ενώ είχε αρνηθεί να σχολιάσει την επίθεση στο Καπιτώλιο. Αντίθετα, ενδιαφερόταν πολύ για την εικόνα της. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Melania είχε ξοδέψει πολλές ώρες για να αναπαραστήσει τη φωτογράφιση της τελετής εγκαινίων του γηπέδου τένις του Λευκού Οίκου γιατί δεν της άρεσαν οι φωτογραφίες της από την πραγματική τελετή.