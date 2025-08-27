Καρολίνα του Μονακό | Οι κόρες της, Charlotte Casiraghi και Αλεξάνδρα του Ανόβερου μοιράζονται την ίδια αγάπη

Πώς μπορεί να αισθάνεται μία μητέρα όταν οι δύο κόρες της μοιράζονται την ίδια αγάπη; Την απάντηση – ίσως – να μπορεί να δώσει η Καρολίνα του Μονακό, καθώς φαίνεται ότι κάτι ενώνει την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Ανόβερου και τη μεγαλύτερη αδερφή της, Charlotte Casiraghi. Και αυτό δεν είναι η αδελφική σχέση που ούτως ή άλλως τις "δένει".

Όπως αναφέρει το HOLA! σε ρεπορτάζ του, οι δύο αδερφές μοιράζονται την ίδια αγάπη για τα βιβλία, την ανάγνωση και τη λογοτεχνία. "Πάντα αγαπούσα τα βιβλία, ακόμη και πριν μάθω να διαβάζω", είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο παρελθόν Charlotte Casiraghi, πρόσωπο της Chanel. "Θυμάμαι πολύ καθαρά μια ανάμνηση με τη μητέρα μου: ήμασταν σε ένα αεροπλάνο, είχα στο χέρι μου μια παλιά έκδοση ενός από τα βιβλία σας, την οποία κρατούσα ανάποδα για να φαίνεται ότι διάβαζα", είχε συμπληρώσει.

Η Charlotte έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι το να μπαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο είναι σαν να μπαίνει "σε ένα ζαχαροπλαστείο" γι' αυτήν. "Θέλω να αγοράσω τα πάντα, να πάρω όσα περισσότερα βιβλία μπορώ να κουβαλήσω. Και ποτέ δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο βιβλίο θα διαβάσω, οπότε παίρνω όλο και περισσότερα", είχε δηλώσει σε ένα βίντεο της Chanel στο YouTube το 2021. "Δεν αισθάνομαι ποτέ ενοχές γι' αυτό, γιατί λέω στον εαυτό μου ότι δεν είναι τόσο κακό να είσαι εθισμένη στα βιβλία. Και ως αποτέλεσμα, διαβάζω πολλά βιβλία ταυτόχρονα".

Η μικρότερη αδελφή της Charlotte, η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Ανόβερου, μίλησε για το δικό της πάθος για τη λογοτεχνία σε νέα συνέντευξή της στο Elle España. Η 25χρονη, η οποία αποφοίτησε με μεταπτυχιακό στην ιστορία και τη λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο Columbia στο Παρίσι πέρυσι, δήλωσε στο περιοδικό: "Όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου, έψαχνα κάτι σοβαρό που θα μου έδινε καλύτερη κατανόηση του κόσμου, οπότε επέλεξα τις πολιτικές επιστήμες και τη φιλοσοφία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, συνειδητοποίησα ότι το πραγματικό μου πάθος ήταν η λογοτεχνία και ανακάλυψα ότι μαθαίνεις τόσα πολλά για τη ζωή μέσα από τη μυθοπλασία... και ίσως με πολύ πιο ευχάριστο τρόπο!".