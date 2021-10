Lauren Bacall | Η σχέση με τον παντρεμένο Humphrey Bogart, η πίεση για γάμο και το πικρό happy end που ξεπέρασε κάθε χολιγιουντιανό σενάριο

Πολλοί σταρ του σινεμά γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας ταινίας κι αποφάσισαν να μεταφέρουν τη χημεία που είχαν στη μεγάλη οθόνη και στην πραγματική ζωή. Λίγα όμως ζευγάρια ηθοποιών κατάφεραν όπως η Lauren Bacall και ο Humphrey Bogart να κάνουν γάμους που ξεπέρασαν τους κινηματογραφικούς τους ρόλους κι απέδειξαν ότι ο έρωτας μπορεί να υπάρξει στο Hollywood ακόμα κι όταν πέφτει η αυλαία.

Η Bacall γνώρισε τον Bogart σε ηλικία 19 ετών όταν εκείνη είχε πάρει ένα ρόλο στην ταινία 'To Have and Have Not' που πρωταγωνιστούσε ο κατά 25 χρόνια μεγαλύτερός της σταρ του σινεμά. Όπως είχε γράψει στην αυτοβιογραφία της 'By Myself' "δεν υπήρχε βροντή ούτε κεραυνός” όταν τον είδε για πρώτη φορά, αφού είχε το μυαλό της σε κάτι πιο σοβαρό. Είχε φοβερό άγχος για τον ρόλο της και γρήγορα κατέφυγε στην εμπειρία του Bogart που προσφέρθηκε να τη βοηθήσει.

Την πρώτη μέρα των γυρισμάτων, εκείνη έτρεμε κι ο ηθοποιός της είπε να κρατήσει το πιγούνι της προς τα κάτω ώστε να μην φαίνεται. Αυτή η στάση την ανάγκασε να τον κοιτάζει με το βλέμμα προς τα πάνω, ένα βλέμμα για το οποίο έγινε τελικά διάσημη.

Οι δύο ηθοποιοί γρήγορα έγιναν φίλοι και όσο προχωρούσαν τα γυρίσματα της ταινίας, ανακάλυψαν ότι υπήρχε μια χημεία μεταξύ τους. "Ήταν μία από αυτές τις στιγμές που μπορείς να είσαι μάρτυρας ενός ηθοποιού και μιας ηθοποιού να ερωτεύονται” είχε πει ο ιστορικός κινηματογράφου Leonard Maltin στο Vanity Fair.

Η χημεία τους ήταν τόσο δυνατή που οι παραγωγοί της ταινίας τους αποφάσισαν να αλλάξουν το σενάριο κι ενώ αρχικό ο χαρακτήρας που υποδυόταν ο Bogart προσοριζόταν να ερωτευθεί μια άλλη γυναίκα, τελικά επέλεξε τον χαρακτήρα της Bacall.

Τρεις μόλις εβδομάδες μετά την πρώτη τους γνωριμία, το ζευγάρι φιλήθηκε για πρώτη φορά στο καμαρίνι της Bacall και λίγο αργότερα της ζήτησε το τηλέφωνό της. Η σχέση τους είχε μόλις ξεκινήσει, αν και υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο Bogart ήταν παντρεμένος.

Ο γάμος του Humphrey Bogart με την Mayo Methot

Όταν ο Bogart γνώρισε την 19χρονη Lauren ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Mayo Methot. Ήταν ο τρίτος γάμος του ηθοποιού αλλά τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Η Methot έπινε πολύ και το ζευγάρι κατέληγε να τσακώνεται συχνά. Κάποια στιγμή μάλιστα η Methot τον μαχαίρωσε πάνω σε έναν καυγά τους.

Getty Images O Humphrey Bogart με την Mayo Methot.

Η Lauren παρά το γεγονός ότι ήξερε όλα όσα συνέβαιναν στην προσωπική ζωή του Bogart δεν ήθελε να σταματήσει να τον βλέπει. Έτσι το ζευγάρι ξεκίνησε να συναντιέται μυστικά σε αυτοκίνητα ή στο golf club που ήταν κοντά στο στούντιο όπου γύριζαν την ταινία.

Όταν τα γυρίσματα τέλειωσαν, οι ηθοποιοί σταμάτησαν να συναντιούνται. Εκείνος της έγραψε σε ένα γράμμα: "Ξέρω τι σημαίνει το ΄να λέμε αντίο είναι σαν να πεθαίνουμε λίγο'. Γιατί όταν έφυγα μακριά σου εκείνη την τελευταία φορά και σε είδα να στέκεσαι εκεί, κάτι πέθανε μέσα στην καρδιά μου”.

Ο Bogart τους επόμενους μήνες προσπάθησε να φτιάξει τον γάμο του με τη Methot αλλά μετά από λίγο καιρό συναντήθηκε ξανά με την Bacall στην ταινία 'The Big Sleep'. Αρχικά προσπάθησε να παραμείνει πιστός στη Methot καθώς εκείνη του είχε πει ότι θα σταματήσει να πίνει. Αργότερα όμως δεν αντιστάθηκε και άφησε την σύζυγό του. Όπως είχε γράψει η Bacall "είχα πει ότι θα σεβαστώ την απόφασή του, αλλά όχι ότι θα μου άρεσε”.

Ο Bogart πήρε διαζύγιο τον Μάιο του 1945, ένα χρόνο μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας του με την Bacall και έντεκα μέρες μετά παντρεύτηκε την Bacall σε μια μικρή τελετή σε μια φάρμα στο Ohio.

Ο γάμος με την Bacall

Όταν η Bacall τον συνάντησε στην εκκλησία εκείνος της είπε "γεια σου μωρό μου” κι εκείνη δάκρυσε ενώ έλεγε τους όρκους της. Ο γάμος όμως δεν ήταν κάτι που ο Bogart ήθελε αρχικά. Σύμφωνα με την ηθοποιό, εκείνος δίσταζε αλλά εκείνη τον πίεσε αρκετά. "Από την αρχή μου είπε 'σε αγαπώ και εάν θέλεις καριέρα θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε βοηθήσω. Αλλά δεν θα σε παντρευτώ'” είχε πει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο Vanity Fair. "Ήθελε μια σύζυγο που θα έμενε μαζί του και είχε δίκιο. Κι εγώ αυτό ήθελα και για αυτό ήθελα παιδιά. Ποτέ δεν είχε παιδί. Οπότε έγινα η κυρία Πιεστική. Αλλά ήμουν ευτυχισμένη που ήμουν η γυναίκα του. Μου άρεσε γιατί τον αγαπούσα πραγματικά”.

Ο γάμος της Bacall και του Bogart ήταν -αντίθετα με τους προηγούμενους- ένας τέλειος γάμος. Ενώ η ηθοποιός έχασε κάποιους ρόλους επειδή ήταν "η σύζυγος του Bogie” ήταν πολύ ερωτευμένη. Το 1949 το ζευγάρι έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, τον Steven και το 1952 έφεραν στον κόσμο την κόρη τους Leslie.

Ο γάμος τους ήταν η απόδειξη ότι δύο σταρ μπορούν να ζήσουν μια ευτυχισμένη ζωή, παρά το γεγονός ότι όλο το Hollywood περίμενε το τέλος της σχέσης τους. "Ξέραμε κάτι καλύτερα. Αυτό που δεν σκέφτηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν την καταστροφή μας είναι ότι οι Bogarts ήταν ερωτευμένοι”. Η Lauren άφησε για λίγο την καριέρα της για να γίνει σύζυγος και μητέρα, όπως ήθελε ο παραδοσιακός Bogart, αλλά ήταν κάτι που είχε επιλέξει η ίδια. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 11 χρόνια και όπως είχε πει η Bacall το 2005 "εάν είχα μόνο την καριέρα μου, θα μου έλειπε ο Bogie και τα παιδιά, η ουσία της ζωής”.

Ο Bogart το 1956 έμαθε ότι έχει καρκίνο στον οισοφάγο και ένα χρόνο αργότερα πέθανε. Η Bacall έγινε χήρα σε ηλικία 32 ετών και έριξε όλη την προσοχή της στα παιδιά της. Τρία χρόνια πριν τον θάνατό της σε ηλικία 89 ετών το 2014, είχε πει πως ακόμα είναι δεμένη με τον Bogart. Όπως είχε γράψει μετά τον θάνατό του: "Κανείς δεν έχει γράψει μια ρομαντική ιστορία καλύτερη από αυτή που ζήσαμε”.