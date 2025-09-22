Follow us

Γιατί η Kate Middleton δεν φοράει πλέον το δαχτυλίδι αρραβώνων που ανήκε στην πριγκίπισσα Diana;

Η συνειδητή επιλογή της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

HARPER'S BAZAAR TEAM
22-09-2025
Όταν ο πρίγκιπας William έκανε πρόταση γάμου στην Kate Middleton το 2010, έκανε την ερώτηση – στην οποία η απάντηση υπήρξε θετική - με ένα εντυπωσιακό κόσμημα. Το δαχτυλίδι αρραβώνων της, αντικείμενο που κληρονόμησε από την αείμνηστη πριγκίπισσα Diana, διαθέτει ένα οβάλ μπλε ζαφείρι Κεϋλάνης 12 καρατίων που περιβάλλεται από 14 μονόπετρα διαμάντια. 

Παρά την ομολογουμένως εντυπωσιακή ομορφιά του δαχτυλιδιού, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαίνεται ότι έχει αφήσει στην κοσμηματοθήκη της το προσωπικό δαχτυλίδι επιλέγοντας μία σειρά από διαφορετικά δαχτυλίδια στις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της. 

Σύμφωνα με πηγή της Daily Mail, η Kate Middleton φέρεται να επιλέγει μία σειρά από δαχτυλίδια  αιωνιότητας, όπως ονομάζεται, σε λιγότερο επίσημες/πιο περιστασιακές περιστάσεις. Η συλλογή, η οποία εκτιμάται από το δημοσίευμα ότι αξίζει περίπου 13.500 δολάρια, περιλαμβάνει μια ζώνη με ζαφείρια και διαμάντια (εκτιμάται περίπου στα 6.000 δολάρια), μια ζώνη με λευκά διαμάντια (εκτιμάται περίπου στα 1.000 δολάρια), ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι αιωνιότητας (εκτιμάται περίπου στα 2.000 δολάρια) και μια ουαλική χρυσή βέρα (εκτιμάται περίπου στα 3.000 δολάρια).

Σύμφωνα με τους ειδικούς κοσμημάτων του Steven Stone, τα κοσμήματα εκφράζουν "το προσωπικό της στυλ και την αγάπη για την οικογένειά της". "Η επιλογή των δαχτυλιδιών της Kate υποδηλώνει ότι εκτιμά τη λεπτότητα και το νόημα έναντι του μεγαλείου, διατηρώντας παράλληλα έναν αέρα κομψότητας και εκλέπτυνσης", δηλώνουν οι ειδικοί στο βρετανικό tabloid, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η επιλογή της πριγκίπισσας της Ουαλίας οφείλεται στο γεγονός ότι η προαναφερθείσα συλλογή περιλαμβάνει αρκετά δώρα από τον πρίγκιπα William με την ίδια να μην μπορεί παρά να τιμήσει τον σύζυγό της

