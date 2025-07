Ο συγκινητικός τρόπος με τον οποίο ο George, η Charlotte και ο Louis "γνώρισαν" τη γιαγιά Diana

Αν και η πριγκίπισσα Diana πέθανε πολύ πριν γεννηθούν, τα τρία παιδιά του πρίγκιπα William και της Kate Middleton φέρονται να γνωρίζουν πολλά για τη γιαγιά τους χάρη στον πατέρα τους. Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του 2017 "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy", ο 43χρονος σήμερα πρίγκιπας της Ουαλίας, δήλωσε ότι μιλάει για τη "γιαγιά Diana", η οποία θα γιόρταζε σήμερα τα 64α γενέθλιά της, στα παιδιά του.

Στη συνέντευξη, η οποία έλαβε χώρα πριν γεννηθεί ο πρίγκιπας Louis, ο πρίγκιπας της Ουαλίας είπε ότι λέει στον πρίγκιπα George και στην πριγκίπισσα Charlotte για την Diana πριν κοιμηθούν. Είναι πιθανό ο William να το κάνει αυτό και με τον μικρότερο γιο του Louis. Ο William δήλωσε στο ντοκιμαντέρ του 2017: "Τώρα έχουμε περισσότερες φωτογραφίες της στο σπίτι και μιλάμε λίγο γι' αυτήν και άλλα τέτοια".

"Η Catherine δεν την ήξερε, οπότε δεν μπορεί να δώσει αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας" συνέχισε. "Έτσι, τακτικά, βάζοντας τον George ή τη Charlotte για ύπνο, μιλάω γι' αυτήν και προσπαθώ να τους υπενθυμίσω ότι υπάρχουν δύο γιαγιάδες, ότι υπήρξαν δύο γιαγιάδες στη ζωή τους και ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουν ποια ήταν και ότι υπήρξε".

Πιστεύεται ότι αν και δεν γνώρισαν ποτέ τη γιαγιά τους Diana, η οποία έχασε τη ζωή της σε ένα τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, νιώθουν αγάπη γι' αυτήν.

Το 2021, το παλάτι του Kensington αποκάλυψε ότι τα τρία παιδιά φτιάχνουν κάθε χρόνο κάρτες για την Diana την Ημέρα της Μητέρας.