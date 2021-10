Πριγκίπισσα Diana | Γιατί η βασιλική οικογένεια είδε τον γάμο της με τον Κάρολο σαν "επιχειρηματική συναλλαγή"

Η σχέση της πριγκίπισσας Diana με το Παλάτι μόνο παραμυθένια δεν ήταν, ενώ οι προστριβές που είχε με τη βασιλική οικογένεια είναι γνωστές από την εποχή που είχε ανακοινωθεί το διαζύγιό της με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Σύμφωνα με την συγγραφέα του "HRH: So Many Thoughts on Royal Style”, Elizabeth Holmes, ο γάμος του Καρόλου και της Diana ήταν σαν "επιχειρηματική συναλλαγή”, δεδομένου ότι η πριγκίπισσα ήταν πάντα πρόθυμη να κάνει ό,τι της λένε: "Η Diana είχε πολλά από όσα ζητούσαν και κατά κάποιο τρόπο μπήκε μέσα και ήταν πολύ πρόθυμη να ικανοποιήσει” εξηγεί η συγγραφέας σε συνέντευξή της στο Us Weekly.

H Diana και ο Κάρολος είχαν παντρευτεί τον Ιούλιο του 1981 και τα προβλήματα στον γάμο τους εμφανίστηκαν σχεδόν αμέσως. Μετά τον χωρισμό τους το 1992 και το διαζύγιο τους τέσσερα χρόνια μετά, πολλά έχουν γραφτεί για τη σχέση τους με τους περισσότερους να θεωρούν πηγή των προβλημάτων τους το γεγονός ότι ο διάδοχος του θρόνου είχε πιεστεί από το Παλάτι να παντρευτεί. Η Diana έμοιαζε καλή μελλοντική βασίλισσα – σε αντίθεση με την παντρεμένη Camilla- κι έτσι ο γάμος διοργανώθηκε πριν καν κλείσουν 6 μήνες σχέσης, ενώ είχαν συναντηθεί μόνο 13 φορές.

"Αυτό δείχνει πως το προσέγγιζε ο Κάρολος αλλά και την πίεση που δεχόταν. Ήταν σαν μια ακόμα τυπικότητα”, λέει η συγγραφέας. Η Diana φυσικά αμέσως κατάλαβε την κατάσταση στην οποία μπλέχτηκε, για αυτό αργότερα είχε περιγράψει τον γάμο της ως "τη χειρότερη μέσα της ζωής μου”, με τον δημοσιογράφο Max Hastings να δηλώνει ότι του είχε πει ότι τον μισεί και πως "ο γάμος ήταν κόλαση από την πρώτη μέρα”.

Όπως είπε η Holmes, η Diana ήταν εξάλλου μόλις 19 ετών όταν αποφάσισε να παντρευτεί τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου: "Πήρε αυτή την απόφαση ζωής χωρίς μια σταθερή οικογένεια να τη στηρίζει και χωρίς καθοδήγηση. Κοιτώντας πίσω είναι πολύ εύκολο να δούμε όλες τις κόκκινες σημαίες. Ήταν σαν να είπαν ΄προχωράμε μπροστά, κάνουμε το καθήκον μας'”.