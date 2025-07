Το διαζύγιο της Jennifer Lopez μπορεί να ενέπνευσε το νέο της τραγούδι

Η Jennifer Lopez είναι έτοιμη να προχωρήσει - αλλά όχι πριν τραγουδήσει για όσα πέρασε. Στις 8 Ιουλίου, η τραγουδίστρια ξεκίνησε την καλοκαιρινή της περιοδεία Up All Night στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας και παρουσίασε ένα σωρό νέα μουσική κατά τη διάρκεια της συναυλίας, συμπεριλαμβανομένου του Wreckage of You, ένα τραγούδι χωρισμού που φαίνεται να εμπνεύστηκε από το διαζύγιό της με τον Ben Affleck.

Παρουσιάζοντας το νέο τραγούδι, η J.Lo είπε στο κοινό ότι της ήρθε όταν ήταν "ξύπνια όλη νύχτα" (up all night), υπονοώντας το όνομα της τρέχουσας περιοδείας της και της επερχόμενης κατοικίας της στο Λας Βέγκας. Tο Wreckage of You είναι μια συναισθηματική power ballad που βλέπει την Lopez να συνειδητοποιεί πόσο μακριά έχει φτάσει μετά το τέλος της σχέσης της, κάτι που μπορούσε να δει μόνο "από απόσταση".

"Εξαιτίας σου, είμαι πιο δυνατή, πιο σοφή, καλύτερη από ποτέ", τραγουδάει. "Δεν θα σε αφήσω πια, πια, να μου πεις ποτέ αντίο. Ήταν τέλειο ... με έκανες να πιστέψω, πραγματικά πήρε μόνο μεγαλύτερο για μένα, και με έκανε πιο δυνατή, πιο δυνατή, αλεξίσφαιρη. Τώρα δες με να βγαίνω από τα συντρίμμια σου".

Η Lopez κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Affleck στις 20 Αυγούστου 2024, που έτυχε να είναι η επέτειος των δύο ετών γάμου τους. Η κατάθεση της αίτησης ακολούθησε μήνες φημών περί χωρισμού, οι οποίες προέκυψαν από την πώληση του σπιτιού τους στο Beverly Hills και το γεγονός ότι οι δυο τους δεν είχαν εντοπιστεί μαζί για αρκετό καιρό. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο.