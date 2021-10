Angelina Jolie | Κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο για παιδιά

Η Angelina Jolie μόλις κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο και μοιράστηκε με τους fans της στο διαδίκτυο φωτογραφίες από την παρουσίαση του.

Με τίτλο "Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth”, η σταρ έγραψε ένα βιβλίο για τα παιδιά που παλεύουν για τα δικαιώματά τους και έκανε την επίσημη παρουσίαση στο Λος Άντζελες. Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός φαίνεται χαμογελαστή φορώντας ένα γκρι πουλόβερ με ασημένιο κολιέ και σκουλαρίκια και μαύρη προστατευτική μάσκα.

Όπως έγραψε στο Instagram της "με εμπνέουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παλεύοντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το να προστατεύουν το περιβάλλον μέχρι να παλεύουν κατά της ανισότητας, παίρνουν τη θέση των ενηλίκων που έπρεπε να κάνουν αυτή τη δουλειά αλλά απέτυχαν. Και τα παιδιά κουβαλάνε το βάρος των συνεπειών αυτών των κακών αποφάσεων”.

Το βιβλίο της Jolie γράφτηκε σε συνεργασία με την Διεθνή Αμνηστία και την δικηγόρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Geraldine Van Bueren με την συμμετοχή πολλών ακτιβιστών των δικαιωμάτων των νέων.

Όπως πρόσθεσε "όταν τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι έχουν τη γνώση και τη δύναμη να μιλήσουν, μπορούν να αλλάξουν τις ζωές τόσο των νέων όσο και των ενηλίκων, βοηθώντας στο να υπάρξει ισότητα στην κοινωνία” εξηγώντας ότι αυτό είναι το μήνυμα του βιβλίου της.