Fantastic Four | O Pedro Pascal και οι αδελφές του στο κόκκινο χαλί του Λος Άντζελες

H νέα κινηματογραφική επανεκκίνηση της Marvel The Fantastic Four: First Steps, βασισμένη στα ομώνυμα κόμικς που τώρα προβάλλονται στους κινηματογράφους, ενέπνευσε το καστ και κατά τη διάρκεια του κόκκινου χαλιού, ειδικά κατά την πρεμιέρα στο Λος Άντζελες. Η ιστορία διαδραματίζεται σε έναν ρετρό-φουτουριστικό κόσμο εμπνευσμένο από τη δεκαετία του '60. Οι πρωταγωνιστές είναι ο Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), η Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby), ο Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach) και ο Johnny Storm/Human Torch (Joseph Quinn). Αυτοί οι υπερήρωες αποτελούν την πρώτη οικογένεια της Marvel που πρέπει να βρει ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής ζωής και της σωτηρίας του πλανήτη. Απέναντί τους στέκεται ένας διαστημικός θεός, ο Galactus (Ralph Ineson), και ο αγγελιοφόρος του, ο Silver Surfer (Julia Garner). Σε σκηνοθεσία του Matt Shakman και παραγωγή του Kevin Feige, η ταινία παρουσιάζει τη Γη ένα βήμα πριν καταπωθεί από αυτή την κακόβουλη εξωγήινη δύναμη.

Getty Images H Vanessa Kirby.

Getty Images Οι Pedro Pascal, Joseph Quinn και Ebon Moss-Bachrach.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης καλιφορνέζικης πρεμιέρας, όμως, οι πρωταγωνιστές της ταινιας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, τόσο σε ό,τι αφορά το στυλ όσο και τη διαθεσιμότητα προς το κοινό, προσφέροντας εμβληματικές και αξέχαστες φωτογραφίες. Η πιο τρυφερή; Ο Pedro Pascal που συνοδεύτηκε από τις αδελφές του.

"Ήταν ένα ξεχωριστό πλατό, σχεδόν οικογενειακό", είπε ο Pascal κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, όπου εμφανίστηκε μαζί με τις αδελφές του Lux και Javiera, προσφέροντας στο κοινό μια από τις πιο τρυφερές στιγμές της βραδιάς. "Είμαστε και εμείς τέσσερις, οπότε νιώθαμε απόλυτα συντονισμένοι με τους Fantastic 4", αστειεύτηκε η Lux Pascal.

Getty Images Ο Pedro και η Lux Pascal στο κόκκινο χαλί τους Λος Άντζελες.

Ο Χιλιανός ηθοποιός, ήδη αγαπημένο πρόσωπο των The Mandalorian και The Last of Us, περιέγραψε τον Reed Richards του ως "έναν άντρα διχασμένο μεταξύ ιδιοφυΐας και ενοχής, που βρίσκει στην οικογένεια την πραγματική του σωτηρία".