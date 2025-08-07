Follow us

Ατύχημα στη Μαγιόρκα | Ο βασιλιάς Felipe τραυματίστηκε στο πόδι

O βασιλιάς Felipe συμμετέχει στους ιστιοπλοϊκές αγώνες του νησιού.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
07-08-2025
Getty Images

Αυτές τις μέρες, η ισπανική βασιλική οικογένεια απολαμβάνει τις καθιερωμένες καλοκαιρινές διακοπές της στη Μαγιόρκα. Όπως κάθε χρόνο, ο βασιλιάς Felipe συμμετέχει στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες του νησιού. Κατά τη διάρκειά τους κάτι τράβηξε την προσοχή. Ο πατέρας της πριγκίπισσας Leonor και της Infanta εμφανίστηκε με έναν επίδεσμο στο αριστερό του πόδι.

Όλα δείχνουν ότι ο μικρός επίδεσμος καλύπτει ένα μικρό τραύμα, πιθανώς μια γρατσουνιά που είναι συνηθισμένη σε όσους κάνουν ιστιοπλοΐα. Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια ενός από τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες την περασμένη Πέμπτη, ένα πανί του ιστιοφόρου κατέρρευσε πολύ κοντά του, ακριβώς τη στιγμή που έλεγχε κάτι στο σακίδιό του.

Αν και η σκηνή προκάλεσε τρόμο στους παρευρισκόμενους, ο βασιλιάς Felipe δεν ταράχτηκε. Κοίταξε προς τα πάνω, έριξε μια ματιά στο πανί και συνέχισε αυτό που έκανε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Το περίεργο είναι ότι, αν και το πανί δεν τον άγγιξε, την επόμενη μέρα εμφανίστηκε με εκείνο τον επίδεσμο, ο οποίος δεν πέρασε απαρατήρητος.

Δεν έχει γίνει καμία δήλωση, γεγονός που υποδηλώνει επίσης ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. 

Ατύχημα στη Μαγιόρκα | Ο βασιλιάς Felipe τραυματίστηκε στο πόδι

Βασιλιάς Felipe | Η απόφαση που πήρε για την αδερφή της μητέρας του, Ειρήνη, εν μέσω πληροφοριών ότι η υγεία της έχει επιδεινωθεί

