Πριγκίπισσα Βεατρική | Γιατί η βασίλισσα Ελισάβετ απέρριψε το όνομα που ήθελαν να της δώσουν αρχικά οι γονείς της

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη, η πρωτότοκη κόρη του πρίγκιπα Andrew και της Sarah Ferguson, γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου του 1988. Με αφορμή τα γενέθλιά της, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μια ιστορία από το παρελθόν και το βέτο που άσκησε η γιαγιά της, βασίλισσα Ελισάβετ, για το όνομα που είχαν αρχικά επιλέξει να της δώσουν οι γονείς της. Η Βεατρίκη ήταν το πέμπτο εγγόνι της βασίλισσα Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φιλίππου και ο δούκας με τη δούκισσα του York ήθελαν να την ονομάσουν Annabel. Το όνομα έχει λατινικές ρίζες και σημαίνει "αξιαγάπητη", ενώ είμαι μια πολύ συνήθης επιλογή στη Σκοτία. Όμως, δεν άρεσε τη βασίλισσα.

Σύμφωνα με τότε δημοσίευμα της The Sun, η Ελισάβετ το βρήκε "υπερβολικά γιάπικο", με αποτέλεσμα η μικρή να παραμείνει χωρίς όνομα για 11 ολόκληρες ημέρες, κάτι σπάνιο για βασιλικό μωρό. Δεύτερη επιλογή του ζευγαριού ήταν το Victoria, όμως ούτε αυτό το όνομα πήρε την έγκριση της βασίλισσας – αν και αργότερα έγινε το μεσαίο όνομα της δεύτερης κόρης τους, πριγκίπισσας Ευγενίας.

Με την αμεσότητα που τη διέκρινε, η βασίλισσα Ελισάβετ πρότεινε στο ζευγάρι το όνομα Βεατρίκη, κατά την ετήσια θερινή συγκέντρωση της οικογένειας στο κάστρο Balmoral στη Σκοτία. Το όνομα –λατινικής προέλευσης– σημαίνει "οδοιπόρος στη ζωή" και "ευλογημένη". Το Βεατρίκη είχε επίσης ρίζες στη βασιλική οικογένεια, αφού ήταν το όνομα που η βασίλισσα Βικτορία και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Αλβέρτος, έδωσαν στο μικρότερο από τα 9 παιδιά τους, την πριγκίπισσα Βεατρίκη.

Ο πρίγκιπας Andrew και η Fergie έδωσαν στην κόρη τους το πλήρες όνομα Beatrice Elizabeth Mary, με τα μεσαία της ονόματα να θεωρούνται φόρος τιμής τόσο στη βασίλισσα Ελισάβετ, της οποίας το δεύτερο μεσαίο όνομα είναι Mary προς τιμήν της γιαγιάς της, όσο και στη βασιλομήτορα Ελισάβετ, από την οποία η εκλιπούσα μονάρχης πήρε το όνομά της.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η γιαγιά της, βασίλισσα Ελισάβετ, είχαν στενή σχέση, ενώ η Βεατρίκη φόρεσε στον γάμο της τον Ιούλιο του 2020, την ίδια τιάρα που είχε φορέσει και η μελλοντική τότε βασίλισσα Ελισάβετ στον δικό της γάμο με τον πρίγκιπα Φίλιππο το 1947.