Η Kate Middleton δεν είναι πλέον το πιο αγαπητό πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας | Ποιος της "έκλεψε" την πρωτιά;

Από τότε που έγινε κι επίσημα μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα William στις 29 Απριλίου του 2011, η δημοτικότητα της Kate Middleton αυξανόταν εντυπωσιακά χρόνο με τον χρόνο. Συχνά, μάλιστα, τη συγκρίνουν με την αείμνηστη πριγκίπισσα Diana, τη μητέρα του συζύγου της, για τη ζεστασιά και τη μοναδική της σχέση με τον κόσμο. Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες προσωπικότητες στην ιστορία της βρετανικής μοναρχίας. Όμως, πρόσφατη έρευνα ανάμεσα στους Βρετανούς ανέδειξε ένα νέο πρόσωπο στην κορυφή της λίστας με τα πιο αγαπητά μέλυ της βασιλικής οικογένειας "εκτοπίζοντας" την πριγκίπισσα της Ουαλίας στη 2η θέση.

Έως και τον Φεβρουάριο του 2025, η Kate Middleton βρισκόταν σταθερά στην πρώτη θέση της δημοτικότητας, με τον πρίγκιπα William να ακολουθεί, όπως συνέβαινε και την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, κάτι φαίνεται πώς έχει αλλάξει στη δημόσια γνώμη τους τελευταίους μήνες, καθώς, για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, ένα άλλο μέλος της βασιλικής οικογένειας έχει γίνει το πιο αγαπημένο των Βρετανών. Ποιος "έκλεψε" την πρωτιά από την Kate; Ο σύζυγός της!

Ο πρίγκιπας William αναδείχθηκε το πιο αγαπητό πρόσωπο της βρετανικής μοναρχίας, με το 74% των πολιτών να εκφράζουν θετική άποψη για τον διάδοχο του θρόνου. Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν θετικά για τη μοναρχία, καθώς η πλειοψηφία των Βρετανών διατηρεί ευνοϊκή στάση απέναντι στην οικογένεια του βασιλιά Καρόλου Γ΄.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 59% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η μοναρχία ωφελεί τη Βρετανία, το 54% θεωρεί ότι η βασιλική οικογένεια "αξίζει τα χρήματά της" και το 47% δηλώνει υπερήφανο για αυτήν.

Ο πρίγκιπας William ήταν πάντα ιδιαίτερα αγαπητός στους Βρετανούς, ήδη από παιδί στο πλευρό της μητέρας του Diana. Ο γάμος του με την Kate Middleton ανέβασε ακόμα περισσότερο τα ποσοστό δημοφιλίας του, ενώ πλέον βρίσκεται στην πρώτη θέση και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Οι Βρετανοί άρχισαν να βλέπουν διαφορετικά τον William όταν πέρυσι χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την ασθένεια της συζύγου του και, ως εκ τούτου, να αναλάβει μόνος του περισσότερα βασιλικά καθήκοντα και υποχρεώσεις. Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να δουν μια πιο προσωπική και ευάλωτη πλευρά του μελλοντικού βασιλιά, γεγονός που πιθανόν συνέβαλε στην άνοδο της δημοτικότητάς του.