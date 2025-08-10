Η τροφή που δεν είχε ποτέ στην κουζίνα της η πριγκίπισσα Diana

Η πριγκίπισσα Diana ήταν πολύ προσεκτική με τη διατροφή της και είχε συγκεκριμένες απαιτήσεις από τους σεφ που ετοίμαζαν το φαγητό της. Ο πρώην σεφ της, Darren McGrady, μάλιστα αποκάλυψε ότι υπήρχε μία τροφή που δεν έμπαινε ποτέ στην κουζίνα της, με εξαίρεση, ωστόσο, τις περιόδους που οι τότε μικροί στην ηλικία γιοι της, πρίγκιπας William και πρίγκιπας Harry, επέστρεφαν από το σχολείο στο οποίο ήταν εσωτερικοί.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο HELLO!, ο McGrady είχε πει: "Ήταν υπέρ της υγιεινής διατροφής, οπότε δεν είχαμε ποτέ μοσχάρι στο μενού, εκτός αν τα αγόρια ήταν στο σπίτι. Επίσης, δεν έτρωγε ποτέ χοιρινό. Περιστασιακά έτρωγε αρνί, όταν δεχόταν επισκέπτες, αλλά τις περισσότερες φορές προτιμούσε κοτόπουλο, ψάρι ή χορτοφαγικές επιλογές".

Ο Darren McGrady, συγγραφέας των βιβλίων Eating Royally και The Royal Chef at Home, εργάστηκε για την αείμνηστη πριγκίπισσα για τέσσερα χρόνια, μέχρι τον θάνατό της το 1997. Πριν από αυτό, μαγείρευε για τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για 11 χρόνια.

Αναφερόμενος στα χρόνια που πέρασε ως σεφ της πριγκίπισσας Diana, θυμάται: "Όταν μαγείρευα για εκείνη, έπρεπε να προσαρμόσω τον τρόπο μαγειρικής μου. Από το να φτιάχνω φαγητά για τη βασίλισσα – με βαριές σάλτσες, πλούσιες γεύσεις και κρέμες – έπρεπε να περάσω σε πιο ελαφριές συνταγές, χωρίς λιπαρά και υδατάνθρακες. Μου έλεγε: "Εσύ θα φροντίζεις να εξαφανίζεις τα λιπαρά και εγώ θα φροντίζω να καίω τους υδατάνθρακες στο γυμναστήριο”".