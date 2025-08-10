H βασίλισσα Letizia και ο βασιλιάς Felipe απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας επέλεξε για ένα ακόμα καλοκαίρι την Ελλάδα για τις ιδιωτικές της διακοπές. Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από το Παλάτι, η διαδρομή του αεροσκάφους της βασιλικής οικογένειας αποκάλυψε τον προορισμό τους. Όταν πέρυσι έγιναν δημόσιες οι διαδρομές των αεροσκαφών που εξυπηρετεί τη μεταφορά πολιτικών και στρατιωτικών προσώπων καθώς και του βασιλιά και της βασίλισσας της Ισπανίας εντός και εκτός χώρας–, ο εκάστοτε προορισμός των διακοπών της Letizia και του Felipe έπαψε να αποτελεί μυστήριο.

Χάρη σε αυτή τη διαφάνεια, έγινε γνωστό πέρυσι ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ισπανίας είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα, πιθανόν κατόπιν πρόσκλησης του βασιλιά Willem-Alexander και της βασίλισσας Maxima της Ολλανδίας, οι οποίοι διαθέτουν εξοχική κατοικία στην Ελλάδα. Μία κίνηση που εκλήφθηκε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη φιλοξενία και τη φροντίδα που έλαβε η πριγκίπισσα Amalia κατά τη διαμονή της στη Μαδρίτη, όπου ολοκλήρωσε μέρος των πανεπιστημιακών της σπουδών.

Σύμφωνα με το περιοδικό Mujer Hoy, το αεροπλάνο Falcon που μετέφερε τον βασιλιά Felipe, τη βασίλισσα Letizia, την πριγκίπισσα Leonor και την Infanta Sofía προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου, γύρω στις 21:30. Είχαν προηγηθεί οι ετήσιες διακοπές του ισπανών βασιλέων στην Palma de Mallorca, στο Παλάτι La Almudaina που αποτελεί την εξοχική τους κατοικία. Εκεί απόλαυσαν λίγες ημέρες αναψυχής, ιστιοπλοϊκών αγώνων και υποχρεωτικών θεσμικών δραστηριοτήτων.

Αν και το ακριβές σημείο διαμονής της οικογένειας στην Ελλάδα παραμένει άγνωστο, σύμφωνα με την ABC, είναι πιθανό να φιλοξενούνται στην έπαυλη των Ολλανδών ομολόγων τους, του βασιλιά William και της βασίλισσας Maxima, στην Πελοπόννησο. Η εξοχική κατοικία των Ολλανδών βασιλέων προσφέρει, εκτός από ανέσεις, και προστασία από αδιάκριτα μάτια.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, καθώς η της μητέρα του βασιλιά Felipe, η βασίλισσα Σοφία, γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι αδελφή του τέως βασιλιά, Κωνσταντίνου Β΄. Αυτή η οικογενειακή σχέση έχει διατηρηθεί στενή μέσα τα χρόνια και δεν αποκλείεται, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, ο Felipe, η Letizia και οι κόρες τους να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να συναντηθούν με τα εξαδέλφια τους, τον Παύλο Ντε Γκρε και τη σύζυγό του, Marie Chantal ή και τον Νικόλαο Ντε Γκρε με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.