Η Emma Thompson αποκάλυψε ότι ο Donald Trump της ζήτησε να βγουν ραντεβού

"Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!" σημειώνει η Emma Thompson.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
11-08-2025
Doanald Trump

Ο Donald Trump ζήτησε από την Emma Thompson να βγουν ραντεβού, αποκάλυψε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο.

"Χτύπησε το τηλέφωνο στο τροχόσπιτό μου και ήταν ο Donald Trump. Νόμιζα ότι ήταν αστείο. 'Γεια, είμαι ο Donald Trump", περιέγραψε η Thompson. "Είπα: 'Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;' Νόμιζα ότι ήθελε οδηγίες. Είπε: 'Θα ήθελα πολύ να μείνετε σε ένα από τα όμορφα μέρη μου και ίσως να μπορούσαμε να δειπνήσουμε μαζί'", αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου στο Λοκάρνο, θυμούμενη τη συνεργασία της με τον Mike Nichols στην πολιτική σάτιρα Primary Colors.

"Συνειδητοποίησα ότι εκείνη την ημέρα τελικά ολοκληρώθηκε το διαζύγιό μου. Σίγουρα έχει ανθρώπους που ψάχνουν παντού για κατάλληλους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει έξω, για όλες αυτές τις ωραίες διαζευγμένες γυναίκες — εννοώ, βρήκε τον αριθμό του τροχόσπιτού μου! Αυτό είναι παρενόχληση! Ναι, θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Donald Trump. Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!"

Η Thompson, που ξεκίνησε την καριέρα της ως κωμικός, δεν έχει αποφύγει ποτέ το πολιτικό χιούμορ.

"Έκανα αστεία για τη Margaret Thatcher και τον έρπητα, ξέρετε. Είναι το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κολλήσεις από σεξ χωρίς προφυλάξεις. Είπα ότι τόσο η Thatcher όσο και ο έρπης ήταν πολύ δύσκολο να ξεφορτωθείς. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα", είπε, αναπολώντας τα πρώτα της βήματα.

H Emma Thompson πιστεύει ότι η ρομαντική αγάπη είναι μύθος και επικίνδυνη

