H Emma Thompson πιστεύει ότι η ρομαντική αγάπη είναι μύθος και επικίνδυνη

Η Emma Thompson έδωσε μια συνέντευξη με αφορμή την κυκλοφορία της νέας της ταινίας 'What's Love Got To Do With It?' και έδωσε τη δική της άποψη για τον έρωτα και την αγάπη.

Όπως είπε η 63χρονη ηθοποιός στο podcast Radio Times "είναι χρήσιμο φιλοσοφικά και εμψυχωτικό να θυμόμαστε ότι η ρομαντική αγάπη είναι ένας μύθος και στην πραγματικότητα κάπως επικίνδυνη”. Η σταρ εξήγησε πως "πραγματικά πρέπει να μην παίρνουμε την ρομαντική αγάπη τοις μετρητοίς”.

Η Thompson πρόσθεσε πως "είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε λογικά για την αγάπη και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξελιχθεί εάν είναι να ζήσουμε πολλά χρόνια”, εξηγώντας ότι δεν πιστεύει στο "ζήσανε αυτοί καλύτερα” και πως οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι ταραχώδεις.

"Οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες και πολύπλοκες. Εάν κάποιος πιστεύει ότι το 'ζήσανε αυτοί καλύτερα' έχει θέση στις ζωές μας, ξεχάστε το”, είπε η ηθοποιός που είναι παντρεμένη με τον Greg Wise εδώ και 20 χρόνια.

Η σταρ υπήρξε παντρεμένη και με τον ηθοποιό Kenneth Branagh από το 1989 έως το 1995 και όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει τον χωρισμό της, ειδικά όταν έγινε γνωστό ότι ο Branagh είχε παράλληλη σχέση με την συμπρωταγωνίστριά του, Helena Bonham Carter. Όπως είχε πει στην Telegraph: "Ο Ken μου ράγισε την καρδιά πολύ”, εξηγώντας ότι πολλοί έχουν βιώσει την ίδια εμπειρία στις σχέσεις τους. "Η γιαγιά μου συνήθιζε να λέει ότι η καρδιά σου δεν είναι καλή εάν δεν την έχουν ραγίσει 10 φορές. Είναι η πληγή που την κάνει πιο δυνατή”, είχε πει η Thompson.