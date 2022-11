Emma Thompson | Αποκάλυψε τι πραγματικά πιστεύει ο Hugh Grant για το 'Love Actually'

Έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια από την πρεμιέρα του 'Love Actually', της δημοφιλούς ταινίας που πλέον θεωρείται μία από τις κλασικές Χριστουγεννιάτικες ιστορίες που οι fans απολαμβάνουν κάθε χρόνο στις οθόνες τους κατά τη διάρκεια των εορτών. Οι πρωταγωνιστές Emma Thompson και Hugh Grant βρέθηκαν μαζί με άλλα μέλη του καστ για ένα επεισόδιο-αφιέρωμα στην ταινία με τίτλο 'The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later- A Diane Sawyer Special' στο οποίο οι συντελεστές μοιράζονται λεπτομέρειες από τα γυρίσματα της ταινίας.

Σε ένα από τα promo βίντεο που κυκλοφόρησαν, η 63χρονη σταρ αποκάλυψε τι πραγματικά πίστευε ο Grant για την ταινία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Όπως της είχε πει ο 62χρονος ηθοποιός θεωρούσε ότι είναι η πιο ψυχωτική ταινία που έχει κάνει με την Thompson.

"O Hugh ήρθε την ώρα που φεύγαμε και είπε 'Δεν είναι ό,τι πιο ψυχωτικό έχουμε κάνει μαζί;'” ακούγεται η Thompson να λέει, με τον Grant να αναρωτιέται 'το είπα αυτό;'. Όπως εξήγησε η ηθοποιός "είναι μια ταινία για την αγάπη και τα μπερδέματα της και το απροσδόκητο ότι την βρίσκεις στα πιο περίεργα μέρη”.

Στην αφιερωματική εκπομπή θα εμφανιστούν και άλλοι ηθοποιοί της ταινίας, όπως οι Bill Nighy, Laura Linney, Olivia Olson και Thomas Brodie-Sangster, αλλά και ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Richard Curtis. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η εκπομπή θα δείξει πως η ταινία έγινε μια αγαπημένη Χριστουγεννιάτικη παράδοση παγκοσμίως μέσα από μυστικά από τα παρασκήνια και iconic σκηνές.