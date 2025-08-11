Follow us

Ο Pablo Urdangarin δεν είναι μόνο ο ανιψιός του Felipe και της Letizia

Ο 24χρονος γιος της Infanta Cristina φαίνεται να έχει ξεκάθαρες ιδέες για το μέλλον του.

HARPER'S BAZAAR TEAM
11-08-2025
Προσπαθεί να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας αλλά οι βασιλικοί θαυμαστές τον αναζητούν και στην Ισπανία είναι αδύνατο να περάσει κάτω από το ραντάρ. Ο Pablo Urdangarin είναι ο ανιψιός του βασιλιά Felipe και της βασίλισσας Letizia, δεύτερος γιος της αδελφής του βασιλιά, της  Infanta Cristina, ο οποίος πάντα προτιμούσε τις εντατικές προπονήσεις και τις εξόδους με τη σύντροφό του από τα επίσημα δείπνα. Ο 24χρονος (στις 6 Δεκεμβρίου θα γίνει 25 ετών), στην πραγματικότητα, ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του Iñaki και έγινε επαγγελματίας αθλητής στον χώρο του χάντμπολ.

Ο Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos Urdangarin y Borbón είναι ο δεύτερος γιος της πριγκίπισσας Cristina και του πρώην συζύγου της Iñaki Urdangarin, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του γάμου τους, που διήρκεσε από το 1997 έως το 2022, απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 

Πάντα γοητευμένος από τον κόσμο του χάντμπολ, στον οποίο ο πατέρας του ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της πατρίδας του, σήμερα ζει στη Βαρκελώνη, όπου παίζει για τους Granollers με το όνειρο να φορέσει κάποια στιγμή τη φανέλα των Hispanos. Έχει ως στόχο να κάνει το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα και ίσως να κερδίσει ένα ολυμπιακό μετάλλιο.

Ντροπαλός και επιφυλακτικός, είναι πολύ σπάνιο να τον δει κανείς σε δημόσιες εκδηλώσεις ή κοινωνικές εκδηλώσεις, παρά το γεγονός ότι η καταγωγή του του ανοίγει πολλές πόρτες. Τον σημάδεψε το σκάνδαλο που ενέπλεξε τον πατέρα του, ο οποίος καταδικάστηκε το 2018 σε 5 χρόνια φυλάκιση για κατάχρηση, απάτη, κατάχρηση εξουσίας και φορολογικά αδικήματα σε σχέση με την υπόθεση Nóos, τα οποία εξέτισε στη φυλακή της Brieva. Επίσης, τον επηρέασε ο διαζύγιο των γονιών του, που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 και οριστικοποιήθηκε το 2023, με το οποίο γνώρισε από πρώτο χέρι και τη σκοτεινή πλευρά της δημοτικότητας.

Σε μια σπάνια συνέντευξη που παραχώρησε στην EFE, ο εγγονός της βασίλισσας Σοφίας μίλησε εκτενώς για την αθλητική του καριέρα, αλλά και για τη σχέση του με τη μητέρα του Infanta Cristina και τη σύγκριση με μια θρυλική προσωπικότητα όπως ο πατέρας του.

"Ξέρω ότι ο κόσμος θα με συγκρίνει με το πόσο καλός ήταν ο πατέρας μου, αλλά προτιμώ να επικεντρωθώ στους στόχους μου, να βελτιωθώ ως παίκτης και να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Δεν μου αρέσει να με συγκρίνουν, αλλά καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό", εξήγησε ο Pablo, ο οποίος είναι πολύ δεμένος με τον πατέρα του, νικητή δύο ολυμπιακών χάλκινων μεταλλίων με την ισπανική εθνική ομάδα και ο οποίος, όποτε μπορεί, παρευρίσκεται στις κερκίδες κατά τη διάρκεια των αγώνων του. "Τον έχω πάντα στο πλευρό μου, πάντα. Σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα, και με βοηθάει πολύ".

Δήλωση αγάπης και εκτίμησης έκανε και για τη μητέρα του, την νούμερο ένα θαυμάστριά του και τακτική επισκέπτρια του αθλητικού κέντρου, με κασκόλ στους ώμους και smartphone στο χέρι για να καταγράψει τις επιδόσεις του γιου της. "Η μητέρα μου με βοηθάει και εκτός του αθλητισμού, είναι η μεγαλύτερη θαυμάστριά μου, συχνά έρχεται να με δει" ανέφερε.

Στην καρδιά του όμως υπάρχει χώρος και για μια άλλη ξεχωριστή γυναίκα. Από το 2022, στο πλευρό του βρίσκεται η Johanna Zott, φοιτήτρια γερμανικής καταγωγής, η οποία μετακόμισε κοντά στο Granollers για χάρη του και αποτελεί τη μεγαλύτερη "συναισθηματική του στήριξη". Η κοπέλα είναι μόνιμη παρουσία στους αγώνες του πρίγκιπα της καρδιάς της  και οι φωτογράφοι δεν χάνουν την ευκαιρία να απαθανατίσουν τις τρυφερές στιγμές τους μπροστά στον φακό. 

