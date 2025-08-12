Οι διακοπές του Robbie Williams και της Ayda Field στην Πορτογαλία με την πριγκίπισσα Ευγενία

Μια φιλία που δεν θα περιμέναμε, αλλά που κρατάει χρόνια και τώρα φαίνεται πιο δυνατή από ποτέ είναι αυτή ανάμεσα στον Robbie Williams και την πριγκίπισσα Ευγενία. Σε τέτοιο βαθμό που ο τραγουδιστής, η σύζυγός του Ayda Field και τα τέσσερα παιδιά τους, Theodora, Charlton, Colette και Beau, πέρασαν μερικές μέρες στην πορτογαλική κατοικία της πριγκίπισσας.

Μια επανένωση αποτυπώθηκε σε μερικές φωτογραφίες που δημοσίευσε η Field τόσο στο προφίλ της στο Instagram όσο και στα Stories της. Για παράδειγμα, μια selfie, η οποία γίνεται viral, δείχνει το ζευγάρι και την πριγκίπισσα να ποζάρουν μαζί, όλο χαμόγελα, μπροστά σε ένα ηλιοβασίλεμα.

Εδώ και αρκετό καιρό, η πριγκίπισσα Ευγενία και ο σύζυγός της, Jack Brooksbank, μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ Λονδίνου και Πορτογαλίας λόγω της δουλειάς του. Όταν δεν βρίσκονται στο Ivy Cottage, την κατοικία τους στο Παλάτι του Kensington, το ζευγάρι, μαζί με τους γιους τους, August και Ernest, ζει στο πολυτελές θέρετρο Costa Terra Golf and Ocean Club, μία ώρα νότια της Λισαβόνας.

Και εκεί ο Robbie, κατόπιν πρόσκλησης της εγγονής της βασίλισσας Ελισάβετ, τους συνόδευσε με όλη του την οικογένεια. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Field απεικονίζουν την τετράδα να απολαμβάνει τον ήλιο, να εξερευνά την πόλη, να παίζει γκολφ ή να θαυμάζει το ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα. Άλλες λήψεις παρουσιάζουν ευχάριστες οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά των δύο ζευγαριών.

Άλλωστε, ο Robbie και η Ευγενία είναι μακροχρόνιοι φίλοι. Όλα αυτά οφείλονται στη Sarah Ferguson, η οποία, αφού γνώρισε τον Williams πριν από χρόνια κατά τη διάρκεια διακοπών στην Καραϊβική, σύστησε τον τραγουδιστή στην κόρη της. Σήμερα, σύμφωνα με την Daily Mail, η ανιψιά του βασιλιά Καρόλου θεωρεί τον Williams "τον αδερφό που δεν είχε ποτέ". Νιώθει επίσης "τόση αγάπη" για τη σύζυγό του.