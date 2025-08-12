Follow us

Jennifer Aniston | Πώς νιώθει για την επιστροφή του χαρακτηριστικού στιλ της Rachel Green

Η Jennifer Aniston μίλησε για την επιστροφή του στιλ που αγαπήθηκε στα 90s μέσα από τα Friends.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
12-08-2025
Getty Images

Η Jennifer Aniston μοιράστηκε τις σκέψεις της για την επιστροφή της μόδας της δεκαετίας του 1990, συμπεριλαμβανομένου του στιλ που έγινε διάσημο από τον εμβληματικό χαρακτήρα της στα Friends, Rachel Green

Σε μια νέα συνέντευξη, ως cover girl του Vanity Fair, η ηθοποιός είπε ότι ήταν χαρούμενη που είδε πολλές τάσεις από εκείνη τη δεκαετία να επιστρέφουν.

"Γιορτάζω την επιστροφή της δεκαετίας του '90", είπε. Αλλά ήταν σαφής για το τι θα άφηνε πίσω της, προσθέτοντας: "Εκτός από αυτά τα στενά γυαλιά ηλίου και τα πολύ λεπτά φρύδια".

Η Aniston εξήγησε ότι έχει αδυναμία στα vintage κομμάτια της εποχής, λέγοντας: "Μου ταιριάζουν τόσο καλά". Ο χαρακτήρας της, η Rachel, ήταν γνωστός για τα ρούχα που φορούσε και γρήγορα έγιναν μέρος της ποπ κουλτούρας, όπως εμπριμέ φορέματα, καρό φούστες και κοντά μπλουζάκια.

Ακόμα και χρόνια μετά το τέλος της εμβληματικής σειράς το 2004, η γκαρνταρόμπα της Rachel συνεχίζει να εμπνέει θαυμαστές και διασημότητες. Το 2023, η Hailey Bieber ντύθηκε ως ο χαρακτήρας για το Halloween, φορώντας ένα μαύρο ζιβάγκο, καρό μίνι φούστα και μοκασίνια.

Ωστόσο, η ίδια η Aniston συγκρίθηκε πρόσφατα με τη Rachel κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με τον Pedro Pascal.

Ενώ η νέα της φωτογράφιση την έδειξε με τολμηρές, μοντέρνες εμφανίσεις, τα σχόλια της Aniston απέδειξαν ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει να επανεξετάζει το στιλ που βοήθησε να καθορίσει την καριέρα της. Καλωσόρισε το μεγαλύτερο μέρος της αναβίωσης της μόδας της δεκαετίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι ορισμένες τάσεις είναι καλύτερα να αφεθούν στο παρελθόν.

