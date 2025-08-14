Follow us

Τα βιβλία που διαβάζουν φέτος το καλοκαίρι η Dua Lipa, η Dakota Johnson και η Reese Witherspoon

Τι επιλέγουν να διαβάσουν αυτή την περίοδο τρεις από τις αγαπημένες μας σταρ.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
14-08-2025
Getty Images

Το φετινό καλοκαίρι γίνεται γνωστό ως Bookworm Summer, όπου οι διακοπές συνοδεύονται από τις σελίδες αγαπημένων βιβλίων. Μια τάση που επιταχύνουν οι ίδιοι οι celebrities μέσω των βιβλιοφιλικών τους clubs. Aς δούμε τι επιλέγουν να διαβάσουν αυτή την περίοδο τρεις διαφορετικές -αλλά εξίσου επιδραστικές προσωπικότητες.

Dua Lipa – This House of Grief της Helen Garner

Στο πλαίσιο του Service95, του διάσημου book club της τραγουδίστριας, η Dua Lipa επέλεξε για τον Αύγουστο το This House of Grief, ένα γεμάτο ένταση, πραγματικό δικαστικό θρίλερ. Μέσα από την ανάλυση της δίκης του Robert Farquharson – του άνδρα που οδήγησε το αυτοκίνητό του σε μια λίμνη, οδηγώντας στο τραγικό θάνατο των τριών παιδιών του – η Helen Garner εξερευνά την ανθρώπινη πλευρά του παράλογου. Η Dua εξηγεί πως το βιβλίο εξετάζει όχι το "αν το έκανε", αλλά το "μπορεί να νιώσει κανείς συμπόνια για αυτόν τον άνθρωπο;"

Dakota Johnson – Make Your Way Home της Carrie R. Moore

Στο TeaTime Book Club της, η Dakota Johnson προτείνει το Make Your Way Home, μια συλλογή ιστοριών που εκπέμπει βάθος, πολιτιστική κληρονομιά και σύνδεση με τη βαθιά νοτιοανατολική Αμερική. Οι χαρακτήρες αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως η πατρίδα, η ταυτότητα και το πώς το παρελθόν διαμορφώνει το παρόν μέσα από ιδιαίτερες αφηγήσεις. 

Reese Witherspoon – Once Upon a Time in Dollywood της Ashley Jordan

Το καλοκαιρινό pick της Reese στο Reese’s Book Club είναι το Once Upon a Time in Dollywood, ένα ζεστό, εύθυμο μυθιστόρημα με πρωταγωνίστρια μια θεατρική συγγραφέα. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην τρυφερότητα και το χιούμορ, ξεδιπλώνοντας έναν ρομαντικό και ταυτόχρονα αυτοανακαλυπτικό χαρακτήρα.

