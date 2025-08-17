Η Sarah Jessica Parker σοκαρισμένη από τους θαυμαστές του AJLT: Aπό παίκτες του ΝΒΑ μέχρι αστυνομικούς της Νέας Υόρκης

Η βάση θαυμαστών της Sarah Jessica Parker είναι ευρεία και εκτεταμένη. Η 60χρονη ηθοποιός δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι έχει εκπλαγεί όλα αυτά τα χρόνια από ορισμένους θαυμαστές των σειρών And Just Like That και Sex and the City.

"Συναντώ τέτοιους ανθρώπους συνεχώς", λέει η Parker, η οποία πρόσφατα συμμετείχε σε μια συνέντευξη που διοργάνωσε το Threads.

"Ήμουν σε μια εκδήλωση του CNN και όλοι αυτοί οι θρυλικοί παίκτες μπάσκετ έλεγαν: 'Θεέ μου! Πρέπει να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σου και να τη στείλω στο σπίτι μου', και δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήξεραν ποια είμαι. Εγώ σίγουρα ήξερα ποιοι ήταν", θυμάται μια συγκεκριμένη περίπτωση.

Μια άλλη, προσθέτει, περιλαμβάνει "αστυνομικούς της Νέας Υόρκης ή πρώτους ανταποκριτές. Είναι μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπων και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό".

O ρόλος της Carrie Bradshaw στη σειρά Sex and the City του HBO, που προβλήθηκε από τον Ιούνιο του 1998 έως τον Φεβρουάριο του 2004, ήταν αυτός που την έκανε ευρύτερα γνωστή και την έχει στιγματίσει.

Η σειρά έδωσε το έναυσμα για δύο ταινίες, το Sex and the City του 2008 και τη συνέχεια του δύο χρόνια αργότερα, καθώς και για τη σειρά του CW, The Carrie Diaries, που προβλήθηκε από το 2013 έως το 2014. Πιο πρόσφατα, η Parker πρωταγωνίστησε στο And Just Like That... — τη συνέχεια και αναβίωση της σειράς Sex and the City, η οποία προβλήθηκε για τελευταία φορά στις 14 Αυγούστου.