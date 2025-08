And Just Like That | Πώς μπορεί η Carrie Bradshaw να ζει μια τόσο πολυτελή ζωή;

Ένα από τα μακροχρόνια παράπονα για το Sex and the City και τώρα για το And Just Like That είναι το πώς η Carrie Bradshaw μπορεί να περιφέρεται στη Νέα Υόρκη φορώντας ρούχα σχεδιαστών από την κορφή μέχρι τα νύχια και να έχει ένα διαμέρισμα στο Μανχάταν με το μισθό μιας δημοσιογράφου. Το γεγονός ότι πρόκειται για μια φανταστική τηλεοπτική σειρά ή ότι είναι μια συγγραφέας με best-seller από την εποχή της ακμής των εκδόσεων, συχνά χάνεται στη συζήτηση.

Τώρα που η τρίτη -και τελευταία- σεζόν του And Just Like That είναι επιτέλους εδώ και η Carrie έχει μετακομίσει στο γελοία ευρύχωρο αρχοντικό της στο Gramercy Park West με άφθονα υπνοδωμάτια, αρκετό χώρο στο ισόγειο για να φιλοξενήσει έναν γάμο και μια δυσανάλογα μικρή κουζίνα, η συζήτηση έχει ξαναφουντώσει. Πώς μπορεί η Carrie να ζει μια τόσο πολυτελή ζωή; Πού βρίσκεται το καινούργιο της σπίτι; Και πόσο κοστίζει στην πραγματική ζωή;

Πού βρίσκεται το νέο διαμέρισμα της Carrie στο And Just Like That

Το νέο σπίτι της Carrie βρίσκεται στο Gramercy Park West, σε μια πλούσια ιδιωτική περιοχή του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Η περιοχή διαθέτει επίσης ένα περιφραγμένο ιδιωτικό πάρκο, το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο στους κατοίκους που έχουν τα κλειδιά.

Πόσο κοστίζουν τα ακίνητα στο Gramercy Park

Αν αναρωτιέστε πόσο κοστίζει το νέο διαμέρισμα της Carrie στην τρίτη σεζόν του And Just Like That, η απάντηση είναι "πολύ". Ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου σε αυτή την περιοχή κοστίζει από 500.000 δολάρια έως και 1,5 εκατομμύρια δολάρια.

Για να νοικιάσετε ένα διαμέρισμα τεσσάρων υπνοδωματίων στο Gramercy Park, όπως αυτό της Carrie, θα πρέπει να πληρώσετε μεταξύ 9.000 δολαρίων και 28.000 δολαρίων το μήνα. Ωστόσο, η αγορά ενός σπιτιού αυτού του μεγέθους μπορεί να κοστίσει από 6.995.000 δολάρια έως 13.995.000 δολάρια .

Σύμφωνα με τις καταχωρήσεις ακινήτων, το σπίτι της Carrie πωλήθηκε για 4,49 εκατομμύρια δολάριατο 2019, στη συνέχεια για 5,7 εκατομμύρια δολάρια αργότερα τον ίδιο χρόνο, πριν αλλάξει ξανά χέρια για 5 εκατομμύρια δολάρια το 2022. Η Zillow εκτιμά επί του παρόντος την αξία του σε 4,29 εκατομμύρια δολάρια.

Πώς μπορεί η Carrie να αντέξει οικονομικά το διαμέρισμά της στο Gramercy Park

Το προηγούμενο διαμέρισμα της Carrie είχε ενοίκιο 700 δολάρια το μήνα. Όταν το κτίριό της μετατράπηκε σε συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια του SATC, ο Aidan το αγόρασε για το ζευγάρι, αλλά μετά τον χωρισμό τους, η Charlotte πρόσφερε στην Carrie το δαχτυλίδι αρραβώνων της από τον γάμο της με τον Trey για να την βοηθήσει να το αγοράσει πίσω.

Στη συνέχεια, ενώ ήταν παντρεμένη με τον Mr. Big, η Carrie ζούσε στο πολυτελές ρετιρέ τους στην 5η Λεωφόρο, στο 1010 της 5ης Λεωφόρου, αλλά νοίκιασε το brownstone της για ασφάλεια. Μετά το θάνατο του BIg στην αρχή της πρώτης σεζόν του And Just Like That, επέστρεψε στο μέρος που γνωρίζει και αγαπά.

Eίναι πιθανό το διαμέρισμά της στην East 73rd Street να πουλήθηκε για 600-700 χιλιάδες δολάρια, οπότε πρέπει να υποθέσουμε ότι η Carrie είχε πολλές αποταμιεύσεις για να αγοράσει το νέο της σπίτι αξίας 3 εκατομμυρίων λιρών. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι κληρονόμησε την περιουσία του Big όταν πέθανε. Υπονοείται ότι έλαβε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, που πιθανώς περιλαμβάνει τα περιουσιακά του στοιχεία στο Μανχάταν και στα Χάμπτονς. Το γεγονός ότι ο Big άφησε στην πρώην σύζυγό του Natasha 1 εκατομμύριο δολάρια υποδηλώνει ότι και η Carrie πήρε πολλά εκατομμύρια.

Έπειτα, υπάρχει ο μισθός της Carrie ως δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο οποίος πιθανότατα κυμαίνεται μεταξύ 80-100 χιλιάδων λιρών. Στην τρίτη σεζόν, την βλέπουμε επίσης να δοκιμάζει τις δυνάμεις της στη συγγραφή μυθιστορημάτων, για τα οποία θα έχει λάβει ένα σημαντικό ποσό ως προκαταβολή, δεδομένης της ιδιότητάς της ως διάσημη συγγραφέας.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το νέο διαμέρισμα της Carrie από το And Just Like That;

Όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν οι φανατικοί θαυμαστές, είναι δυνατό να επισκεφθείτε το εξωτερικό όλων των σπιτιών της Carrie στο Sex and the City και στο And Just Like That. Το Gramercy Park West είναι πράγματι ένα πραγματικό μέρος, οπότε αν είστε τουρίστας ή κάτοικος της Νέας Υόρκης, μπορείτε να επισκεφθείτε την οδό και να προσποιηθείτε ότι είστε η Carrie για μια μέρα.