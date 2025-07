Sarah Jessica Parker | Για ποιον λόγο δεν έχει παρακολουθήσει τo And Just Like That ή το Sex And The City;

Η Sarah Jessica Parker μιλάει με αφορμή τις αντιδράσεις που δέχτηκε επειδή παραδέχθηκε πως δεν έχει παρακολουθήσει την τηλεοπτική σειρά του HBO Max And Just Like That ή την προηγούμενη σειρά Sex and the City.

Η 60χρονη ηθοποιός αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι δεν παρακολουθεί τη σειρά, κάτι που κάποιοι θαυμαστές υπέθεσαν ότι σήμαινε ότι δεν της αρέσει να εργάζεται στη σειρά. Η SJP διευκρινίζει τι εννοούσε. "Δεν το δεν βλέπω επειδή δεν μου αρέσει να βλέπω τη δουλειά μου. Τον εαυτό μου. Δεν αγγίζει όπως το πώς αισθάνομαι για την εμπειρία ή το πόσο νοιάζομαι. Στην πραγματικότητα, επειδή νοιάζομαι δεν μπορώ να το παρακολουθήσω", είπε.

getty images

Η "Carrie Bradshaw" είχε δηλώσει στο παρελθόν στο E! News: "Θεέ μου, όχι. Δεν το βλέπω, δεν το έχω δει ποτέ. Δεν έχω δει ποτέ το Sex and the City, τα περισσότερα από αυτά".

Τα παιδιά της SJP επίσης δεν το παρακολουθούν. "Νομίζω ότι είναι πολύ περίεργο γι' αυτά να το παρακολουθήσουν την ώρα της προβολής τους, λόγω των μαθημάτων και των υποχρεώσών τους", δήλωσε στο E! News. " Αλλά όλα τα επεισόδια είναι διαθέσιμα γι' αυτά κάποια μέρα, αν το θέλουν. Δεν θα δεχτούν καμία πίεση από εμένα".