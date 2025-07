Το μεγάλο κενό στην πλοκή του And Just Like That

To And Just Like That δεν είχε την ομαλή πορεία που θα περίμεναν οι συντελεστές του όταν αποφάσισαν να κάνουν τη συνέχεια του Sex and the City. Ενώ οι οπαδοί έχουν λατρέψει να βλέπουν ξανά τις αγαπημένες τους κυρίες της Νέας Υόρκης, η νέα σειρά έχει δεχτεί έντονη κριτική. Ο λόγος; Οι απογοητευτικές ιστορίες, οι αντιπαθητικές προσθήκες στο καστ και ίσως το πιο διαδεδομένο απ' όλα, η γενική μετατόπιση του κλίματος μακριά από τη μαγεία της επιτυχημένης σειράς της δεκαετίας του '90. Τώρα, το sequel της σειράς υπέπεσε και σε ένα τεχνικό λάθος: σκότωσε κατά λάθος τον ίδιο δευτερεύοντα χαρακτήρα δύο φορές.

Το πρόσωπο για το οποίο μιλάμε είναι ο πατέρας της Lisa Todd Wexley, Lawerence Wexley. Στην πρώτη σεζόν του And Just Like That, η Lisa είπε στη Charlotte ότι ο πατέρας της ήταν νεκρός, συμμεριζόμενη τον τρόπο με τον οποίο η Carrie αντιμετώπιζε το πένθος για το θάνατο του Big. Ωστόσο, οι σεναριογράφοι πρέπει να ξέχασαν αυτό το κομμάτι της ιστορίας, γιατί στη δεύτερη σεζόν, ο Billy Dee Williams εμφανίστηκε σε έναν guest ρόλο για να υποδυθεί τον ολοζώντανο Lawerence Wexley.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, το πρόσφατο επεισόδιο της 3ης σεζόν με τίτλο Silent Mode, επικεντρώθηκε στο θάνατο του Lawerence, καθώς η Lisa τίμησε το θάνατο του πατέρα της στο θέατρο που είχε αγαπήσει αργότερα στη ζωή του. Οι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να επισημάνουν την ελαττωματική ιστορία.