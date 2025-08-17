Follow us

Η μοναξιά της πριγκίπισσας Diana μέσα από ένα γράμμα που είχε ξεχαστεί μέχρι σήμερα

Ο παραλήπτης αυτού που έγραψε η πριγκίπισσα Diana; Ένας ευγενικός σερβιτόρος.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
17-08-2025
Getty Images

Στα τέλη Ιουνίου, δημοπρατήθηκε μια επιστολή γραμμένη και υπογεγραμμένη από την πριγκίπισσα Diana. Σε επιστολόχαρτο με το έμβλημα της αγγλικής μοναρχίας, η πρώην πριγκίπισσα της Ουαλίας εκφράζει το αίσθημα μοναξιάς που ένιωσε δύο ημέρες μετά το γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Η 31η Ιουλίου 1981, η ημερομηνία που αναγράφεται πάνω δεξιά, μας μεταφέρει δύο ημέρες πριν από το γάμο της λαίδη Diana και του πρίγκιπα Κάρολου. Για εκείνη, η περίοδος που θεωρείται η πιο ευτυχισμένη για τους νεόνυμφους, μετατράπηκε σε μια φούσκα μακριά από τον κόσμο, όπου όμως βρέθηκε μόνη.

Η μοναξιά της πριγκίπισσας Diana μέσα από ένα γράμμα που είχε ξεχαστεί μέχρι σήμερα
Getty Images

Αυτό το αίσθημα μοναξιάς είναι αυτό που εκφράζει στην επιστολή που έγραψε στον Mark Simpson, τον υπηρέτη του Buckingham που έκανε πιο ευχάριστη την άφιξή της στους τεράστιους χώρους της βασιλικής κατοικίας. Με ποιον τρόπο; Απλά μένοντας κοντά της, κρατώντας της συντροφιά και, απροσδόκητα, προσφέροντάς της μερικά γέλια.

Η επιστολή που έγραψε η πριγκίπισσα Diana

"Αγαπητέ Mark,
ήθελα απλώς να σε ευχαριστήσω για όλη την ευγένεια και την υπομονή που μου έδειξες από τότε που μετακόμισα στο BP (σ.σ. Buckingham Palace). Η διαμονή μου έγινε πολύ πιο εύκολη χάρη στην παρέα σου, γιατί ένιωθα τρομερά μόνη και γελάσαμε τόσο πολύ που δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αρκετά. Ελπίζω να απόλαυσες την Τετάρτη και να σου άρεσε το φόρεμά μου. Αύριο φεύγω για τη Μεγάλη Βρετανία, με όλους αυτούς τους άντρες γύρω. Θα πρέπει να προσέχω την Evelyn! Τα κακά νέα είναι ότι δεν έφαγα δημητριακά. Πώς θα τα βγάλω πέρα χωρίς τις μπολ με τα δημητριακά μου... [χαμογελαστό πρόσωπο].
Σ' ευχαριστώ πολύ που είσαι ο εαυτός σου – με πολλή αγάπη.
Diana".

Αυτή η επιστολή, που πωλήθηκε για 6.200 ευρώ, ανήκει στη συλλογή Princess Diana's Style & A Royal Collection, η οποία δημοπρατήθηκε στις 26 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το People, ο συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του οίκου δημοπρασιών Julien's Auctions, Martin Nolan, είπε ότι τη στιγμή που η πρώην πριγκίπισσα της Ουαλίας έγραφε αυτή την επιστολή "μεταμορφωνόταν από κανονικό άτομο σε μέλος της βασιλικής οικογένειας και μελλοντική βασίλισσα".

Η πριγκίπισσα Diana φέρεται να άφησε στον William και τον Harry "σημαντικές προειδοποιήσεις" πριν από τον θάνατό της

