Αντίο Adelaide Cottage | H Κate Μiddleton και ο πρίγκιπας William μετακομίζουν σε μια "φωλιά" αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών

Αφού πέρασαν από κάποιες προσωπικές προκλήσεις, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ετοιμάζονται να γυρίσουν σελίδα και να κάνουν μια νέα αρχή. Τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά.

Μέχρι το τέλος του έτους, ο William, η Kate και τα τρία παιδιά τους, ο 12χρονος Georga , η 10χρονη Charlotte και ο 7χρονος Louis, θα εγκαταλείψουν πράγματι το Adelaide Cottage όπου ζει η μικρή οικογένεια από το 2022, και θα βάλουν τις βαλίτσες και τα κουτιά τους σε μια ζεστή νέα φωλιά. Η φήμη για το Fort Belvedere έχει διαλυθεί προ πολλού. Και όπως επιβεβαίωσε επίσημα το Παλάτι του Κένσινγκτον, η οικογένεια θα εγκατασταθεί επιτέλους στο Forest Lodge, μια κομψή γεωργιανή έπαυλη στην καρδιά του Βασιλικού Πάρκου Γουίνδσορ. Η πλήρης κυριότητα ανήκει στον βασιλιά, υπό τη διαχείριση της Κληρονομιάς του Στέμματος.

Θέλουν να ξεκινήσουν από το μηδέν

Το Forest Lodge βρίσκεται περίπου πέντε μίλια από τη μελλοντική τους πρώην κατοικία, κάτι που θα επιτρέψει στον William και την Kate να βρίσκονται πιο κοντά στο σχολείο Lambrook, όπου φοιτούν τα τρία παιδιά τους. Αλλά γιατί έγινε αυτή η μεγάλη αλλαγή; "Αυτή η μετακόμιση τους επιτρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή , να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο και να αφήσουν πίσω τους πιο οδυνηρές αναμνήσεις", δήλωσε μια πηγή στην εφημερίδα The Sun. " Είναι μια μακροπρόθεσμη απόφαση". Ενώ το ζευγάρι θα κρατήσει το Anmer Hall, την εξοχική του κατοικία στο Norfolk, καθώς και το διαμέρισμά του στο Λονδίνο στο Kensington Palace, ελπίζουν να μείνουν εκεί για πάντα, ακόμα και μετά την άνοδο του William στο θρόνο.

Η τρέχουσα αξία του ακινήτου εκτιμάται σε περίπου 16 εκατομμύρια λίρες, αλλά οι Βρετανοί φορολογούμενοι μπορούν να είναι σίγουροι ότι το βασιλικό ζεύγος θα καλύψει το κόστος της μετακόμισης καθώς και τις προγραμματισμένες ανακαινίσεις - νέες πόρτες και παράθυρα, αφαίρεση εσωτερικών χωρισμάτων, ανακαίνιση οροφών και τοποθέτηση νέων δαπέδων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των ταμπλόιντ. Η Kate Middleton έχει ήδη αγοράσει έπιπλα για το νέο τους σπίτι, συμπεριλαμβανομένου ενός τραπεζιού 24 θέσεων, προσθέτει η εφημερίδα.

Forest Lodge, μια πολύ ζεστή φωλιά

Πώς μοιάζει όμως το Forest Lodge; Μεγαλύτερη από το Adelaide Cottage, η κατοικία χτίστηκε τη δεκαετία του 1770 και επεκτάθηκε στις αρχές του 1900. Το σπίτι είναι διατηρητέο κτίριο και ανακαινίστηκε ριζικά το 2001 (με κόστος 1,7 εκατομμύρια ευρώ). Έχει διατηρήσει όμως την παραδοσιακή γοητεία του: Γύψινα γείσα, μαρμάρινα τζάκια, μεγάλα βενετσιάνικα παράθυρα και μια εντυπωσιακή θολωτή αίθουσα. Υπάρχει αίθουσα χορού, οκτώ υπνοδωμάτια (διπλάσια από το Adelaide Cottage), γήπεδο τένις και πολλά άλλα. Προφανώς, από την κρεβατοκάμαρά τους, ο William και η Kate μπορούν να δουν την αψίδα του σταδίου Γουέμπλεϊ! Πολύ ωραίο για αυτούς τους λάτρεις των σπορ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και διακριτικότητα, δύο οικογένειες που κατείχαν γειτονικά εξοχικά σπίτια (πρώην στάβλοι που μετατράπηκαν σε κατοικίες) κλήθηκαν να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις αυτό το καλοκαίρι, αλλά έχουν μεταφερθεί σε άλλα σπίτια στο βασιλικό κτήμα.

Νέοι θάμνοι και πρασινάδα έχουν επίσης φυτευτεί γύρω από το σπίτι.