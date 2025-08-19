Leonardo DiCaprio: "Είμαι 50 χρονών, αλλά νιώθω σαν να είμαι 32"

Ο χρόνος περνάει αλλά ο Leonardo DiCaprio δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα. Στα 50 του χρόνια, που συμπλήρωσε τον περασμένο Νοέμβριο, ο ηθοποιός λέει ότι αισθάνεται "σαν να είμαι 32 ετών".

Αυτό αποκάλυψε σε συνέντευξη στο βρετανικό Esquire, που πραγματοποιήθηκε από τον Αμερικανό σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson, ο οποίος τον σκηνοθέτησε στο νέο του θρίλερ δράσης One Battle After Another. Στην ερώτηση "Αν δεν ήξερες πόσων ετών είσαι, πόσων θα έλεγες ότι είσαι;", ο DiCaprio απάντησε: "Τριάντα δύο".

Και σκέφτηκε τη νέα δεκαετία της ζωής που τον περιμένει: "Θέλεις να είσαι πιο ειλικρινής και να μην χάνεις χρόνο. Φαντάζομαι πώς θα είναι οι επόμενες δεκαετίες: κοιτάζω τη μητέρα μου, για παράδειγμα, και λέει ακριβώς αυτό που σκέφτεται, χωρίς να χάνει χρόνο να προσποιείται".

Μια συνειδητοποίηση που αντικατοπτρίζεται σε όλους τους τομείς της ζωής του: "Να είσαι πιο άμεσος, ακόμα και με τον κίνδυνο να πάνε τα πράγματα στραβά ή να υπάρξουν διαφωνίες, ή να τελειώσει μια σχέση, προσωπική ή επαγγελματική. Δεν θέλεις να χάνεις άλλο χρόνο. Είναι σχεδόν μια ευθύνη, γιατί πλέον έχεις περάσει περισσότερα χρόνια από ό,τι έχεις μπροστά σου".

Ο Leonardo DiCaprio λέει επίσης ότι έχει μάθει πώς να μην πέφτει στο συναισθηματικό κενό που συχνά ακολουθεί το τέλος μιας ταινίας: "Νομίζω ότι είμαι καλός στο να το αποφεύγω, γιατί παίρνω πολύ χρόνο μεταξύ των έργων. Κάνω τα πράγματα πιο σπάνια, έτσι όταν τελειώνω τα γυρίσματα θέλω να επιστρέψω στην πραγματική μου ζωή. Στο πλατό όλα σταματούν, η προσωπική ζωή μπαίνει σε παύση. Αν δούλευα ασταμάτητα, από τη μια ταινία στην άλλη, θα αναρωτιόμουν: 'Σε τι επιστρέφω;'".

Παρά την καριέρα του γεμάτη βραβεία, μεταξύ των οποίων ένα Όσκαρ και ένα Bafta για το Revenant το 2015, ο Leonardo DiCaprio ομολογεί μια λύπη: ότι δεν συμμετείχε στο Boogie Nights, ταινία που σκηνοθέτησε ο Anderson το 1997. Όσον αφορά τα προηγούμενα έργα του, υπάρχει ένας τίτλος που ξαναβλέπει πιο πρόθυμα από τους άλλους: "Σπάνια βλέπω τις ταινίες μου, αλλά μία την έχω ξαναδεί πολλές φορές: The Aviator. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. Είχα μαζί μου για δέκα χρόνια ένα βιβλίο για τον Howard Hughes και σχεδόν το είχα πραγματοποιήσει με τον Μάικλ Μαν, αλλά τελικά κατέληξε στα χέρια του Marty (Martin Scorsese). Ήμουν 30 ετών και ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής, όχι μόνο ένας ηθοποιός που είχε προσληφθεί για έναν ρόλο. Ένιωσα υπεύθυνος με έναν νέο τρόπο. Θα παραμείνω πάντα περήφανος και συνδεδεμένος με αυτή την ταινία".