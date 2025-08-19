Follow us

Η Helen Miren επιμένει ότι ο James Bond "πρέπει να είναι άντρας"

Πώς εξήγησε η Helen Mirren τη θέση της σχετικά με το ποιος πρέπει να υποδυθεί τον διάσημο κατάσκοπο.

19-08-2025
H Helen Mirren είναι φεμινίστρια αλλά αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι δεν πιστεύει ότι μια γυναίκα θα μπορούσε να υποδυθεί τον James Bond. Ο φανταστικός κατάσκοπος, τον οποίο έχουν υποδυθεί επί δεκαετίες διακεκριμένοι ηθοποιοί όπως ο Daniel Craig και ο Pierce Brosnan, δεν έχει υποδυθεί ακόμα από γυναίκα.

Η 80χρονη  Βρετανίδα ηθοποιός πιστεύει ότι έτσι πρέπει να είναι και δήλωσε στο Saga Magazine, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις 18 Αυγούστου, ότι "ο James Bond πρέπει να είναι άντρας".

Η Mirren, η οποία υποδύεται μια ντετέκτιβ στην επερχόμενη ταινία Thursday Murder Club, έδωσε συνέντευξη μαζί με τον Brosnan, ο οποίος επίσης εμφανίζεται στην ταινία.

Η Helen Miren επιμένει ότι ο James Bond "πρέπει να είναι άντρας"
"Είμαι φεμινίστρια, αλλά ο James Bond πρέπει να είναι άντρας. Δεν μπορεί να είναι γυναίκα. Απλά δεν λειτουργεί", είπε. "Ο James Bond πρέπει να είναι ο James Bond, αλλιώς γίνεται κάτι άλλο".

Η Mirren πρόσθεσε ότι ο τελευταίος της χαρακτήρας, μια συνταξιούχος κατάσκοπος ονόματι Elizabeth, ήταν μια αληθινή αναπαράσταση των γυναικών που κατοικούσαν στον κόσμο της κατασκοπείας.

"Τόσες πολλές γυναίκες έχουν εργαστεί σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια εκδήλωση της πραγματικότητας, αυτό είναι σίγουρο", είπε στο μέσο ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η απεικόνισή της είναι πιθανώς πιο αληθινή από τη θεατρικότητα του 007. "Πιο ρεαλιστικό. Αλλά όχι τόσο διασκεδαστικό όσο ο Bond!" αστειεύτηκε.

