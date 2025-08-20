Γιατί έγινε viral πάλι η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Giorgia Meloni;

H Ιταλίδα πρωθυπουργός Giorgia Meloni ξέρει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα, ακόμα κι όταν δεν μιλά. Αυτήν τη φορά, βρέθηκε στο επίκεντρο των social media λόγω των εκφράσεων της κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης ηγετών στον Λευκό Οίκο.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν έγιναν αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τη "γλώσσα του σώματος" της.

Οι αντιδράσεις της Giorgia Meloni

Σε ένα από τα πιο δημοφιλή κλιπ, η Meloni φαίνεται να χαμογελά και αμέσως μετά να γυρίζει τα μάτια της όταν ο Donald Trump κάνει ένα αστείο. Το απόσπασμα διαδόθηκε ταχύτατα στο X (πρώην Twitter), με πολλούς να σχολιάζουν πως η αντίδρασή της ήταν πιο εύγλωττη από οποιαδήποτε δήλωση.

Σε άλλο βίντεο, η κάμερα κατέγραψε την Ιταλίδα πρωθυπουργό να κάνει μια χαρακτηριστική γκριμάτσα την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz φαινόταν να κάνει παρατηρήσεις στον Trump για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συνεχίστε την ανάγνωση στο esquire.com.gr