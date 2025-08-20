Το όνειρο ζωής της Madonna γίνεται πραγματικότητα στα γενέθλια ορόσημο

Τα γενέθλια-ορόσημο της Madonna ήταν απλά μαγικά, καθώς το όνειρο της ζωής της έγινε τελικά πραγματικότητα.

Η βασίλισσα συνοδευόμενη από τον σύντροφό της Hakeem Morris και τις κόρες της Mercy και Lourdes, πέταξε στη Σιένα της Ιταλίας για να εκπληρώσει ένα μακρόχρονο όνειρο: να παρακολουθήσει την ιστορική ιπποδρομία Palio.

Η Madonna, η οποία έγινε 67 ετών στις 16 Αυγούστου, δημοσίευσε ένα reel στο Instagram τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, για να μοιραστεί στιγμιότυπα από τους εορτασμούς των γενεθλίων της κατά τη διάρκεια των επικών διακοπών.

"Το όνειρό μου εδώ και πολλά χρόνια είναι να παρακολουθήσω την ιπποδρομία Palio στη Σιένα που γίνεται στα γενέθλιά μου, στις 16 Αυγούστου, από το 1482!", έγραψε κάτω από το βίντεο. "Δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω".

"Ο ενθουσιασμός , η αγωνία και το θέαμα! Μια πραγματικά ιερή τελετουργία να βλέπεις χιλιάδες ανθρώπους να σιωπούν πριν την έναρξη του αγώνα!" συνέχισε.

"Ο ίδιος ο αγώνας είναι αδύνατο να περιγραφεί. Grazie Mille!" πρόσθεσε πριν ολοκληρώσει τη λεζάντα με: "Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα! Χρόνια πολλά σε μένα! Ciao Italia!"

Το κλιπ έδειχνε την τραγουδίστρια, τον 28χρονο φίλο της και τις κόρες της, τη 19χρονη Mercy και την 28χρονη Lourdes να χορεύουν με ντόπιους, να παρακολουθούν την εμβληματική ιπποδρομία και να απολαμβάνουν ένα συναρπαστικό θέαμα πυροτεχνημάτων.

Επιπλέον, ανάμεσα στις πολλές τούρτες γενεθλίων που έκοψε η τραγουδίστρια του Crazy For You ήταν και μια τεράστια ροζ τούρτα Labubu με τις λέξεις "Happy birthday Madudu".