Ο John Stamos μιλά για το πώς φαίνεται ακόμα νέος στα 60 του

Ο John Stamos πρόσφατα έδωσε μια βασική συμβουλή για να δείχνει νέος στα 60 του.

Ο πρωταγωνιστής του Full House αποκάλυψε ότι φροντίζει τον εαυτό του καθώς "γερνάει", παρόλο που δεν το "νιώθει".

Ο Stamos, ο οποίος γίνεται 62 ετών στις 19 Αυγούστου, μοιράστηκε σε νέα συνέντευξή του στο US Weekly ένα μυστικό για να γεράσει με χάρη και αυτό είναι ότι "σταμάτησε να πίνει" πριν από 10 χρόνια.

"Γι' αυτό είμαι ζωντανός... Δεν θα είχα γνωρίσει ποτέ τη γυναίκα μου Caitlin McHugh αν εξακολουθούσα να πίνω", δήλωσε. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Φεβρουάριο του 2018.

Ο Stamos είπε ότι είναι "ευτυχισμένος εκεί που βρίσκομαι στην καριέρα μου, αλλά νομίζω ότι θα ήμουν πολύ πιο μακριά αν είχα σταματήσει νωρίτερα".

"Έκανα τη δουλειά μου, αλλά θα μπορούσα να την είχα κάνει καλύτερα και θα μπορούσα να είμαι πιο συνδεδεμένος", σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης σημείωσε ότι η σύζυγός του και ο επτάχρονος γιος του έχουν αλλάξει εντελώς τη ζωή του. "Ο γάμος και η απόκτηση ενός παιδιού με κράτησαν νέο και ζωντανό", σημείωσε. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε: "Νομίζω ότι αυτό βοήθησε στη μακροζωία μου".

Εκτός από την οικογένειά του και τη νηφαλιότητα, τόνισε ότι η ρουτίνα αυτοφροντίδας τον βοήθησε επίσης να δείχνει νεότερος. "Δεν κάνω πολλά... πλένω το πρόσωπό μου. Εξαρτάται από το αν υπάρχει κάποιο τρίψιμο τριγύρω. Γυμνάζομαι τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα", συνέχισε ο ηθοποιός.

Ο Stamos ανέφερε ότι κάνει "ηλεκτρικό μυοδιεγερτικό πράγμα όπου βάζεις ένα κοστούμι, αλλά το φοράς μόνο για 20 λεπτά. Αλλά ο καλός ύπνος τώρα είναι σημαντικός". "Το να έχεις έναν μικρό γιο βοηθάει", σχολίασε ο ηθοποιός.