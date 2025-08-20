H Zara Tindall έζησε την Audrey Hepburn στιγμή της

Η Zara Tindall έχει εδραιώσει τη θέση της ως μία από τις royals που πρέπει να προσέξετε όταν πρόκειται για καλοκαιρινό στιλ.

Με garden party στο παλάτι του Buckingham και εξορμήσεις στο Wimbledon να κυριαρχούν ημερολόγιό της, η κόρη της πριγκίπισσας Άννα δεν χάνει ποτέ το στόχο της, αλλά ήταν η ξεχωριστή εμφάνισή της στο Royal Ascot που έκλεψε πραγματικά την παράσταση.

Την τρίτη ημέρα της διάσημης ιππικής εκδήλωσης, η Tindall έμοιαζε βγαλμένη από κλασική κινηματογραφική σκηνή με ένα φόρεμα κατά παραγγελία της Laura Green.

Getty Images

Το κομψό σύνολο περιείχε ένα λευκό μπούστο και φούστα, που αντισταθμίζονταν από ένα μαύρο κολάρο και λεπτεπίλεπτες πιέτες στα μανίκια.

Αναβάθμισε το μονόχρωμο σύνολο με ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο καπέλο Juliette Botterill, κομψές γόβες Emmy London και τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια Laurence Coste, τα οποία ολοκλήρωσαν τη λαμπερή εμφάνιση.

Η σχεδιάστρια κοσμημάτων Laurence Coste δεν θα μπορούσε παρά να εκστασιαστεί με την εμφάνιση της Zara Tindall στο Royal Ascot, παρομοιάζοντάς την με μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στιλ του Χόλιγουντ.

"Νομίζω ότι ήταν απολύτως υπέροχη", δήλωσε ο σχεδιαστής στη Daily Mail. "Τη στιγμή που είδα το ντύσιμο της Zara, μου έφερε αμέσως στο μυαλό την Audrey Hepburn στο My Fair Lady διαχρονική, και κομψή".

My Fair Lady

Η Coste πρόσθεσε ότι τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια Cosima, τα οποία η Zara φορούσε την ημέρα, ήταν η ιδανική πινελιά. "Με έκανε τόσο χαρούμενη που την είδα να συνδυάζει μια τόσο χαριτωμένη εμφάνιση με ένα από τα σχέδια που φέρουν την υπογραφή μου", δήλωσε.