Follow us

Search

H Zara Tindall έζησε την Audrey Hepburn στιγμή της

Η Zara Tindall είναι ένα από τα πιο καλοντυμένα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
20-08-2025
Getty Images

Η Zara Tindall έχει εδραιώσει τη θέση της ως μία από τις royals που πρέπει να προσέξετε όταν πρόκειται για καλοκαιρινό στιλ.

Με garden party στο παλάτι του Buckingham και εξορμήσεις στο Wimbledon να κυριαρχούν ημερολόγιό της, η κόρη της πριγκίπισσας Άννα δεν χάνει ποτέ το στόχο της, αλλά ήταν η ξεχωριστή εμφάνισή της στο Royal Ascot που έκλεψε πραγματικά την παράσταση.

Την τρίτη ημέρα της διάσημης ιππικής εκδήλωσης, η Tindall έμοιαζε βγαλμένη από κλασική κινηματογραφική σκηνή με ένα φόρεμα κατά παραγγελία της Laura Green.

H Zara Tindall έζησε την Audrey Hepburn στιγμή της
Getty Images

Το κομψό σύνολο περιείχε ένα λευκό μπούστο και φούστα, που αντισταθμίζονταν από ένα μαύρο κολάρο και λεπτεπίλεπτες πιέτες στα μανίκια.

Αναβάθμισε το μονόχρωμο σύνολο με ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο καπέλο Juliette Botterill, κομψές γόβες Emmy London και τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια Laurence Coste, τα οποία ολοκλήρωσαν τη λαμπερή εμφάνιση.

Η σχεδιάστρια κοσμημάτων Laurence Coste δεν θα μπορούσε παρά να εκστασιαστεί με την εμφάνιση της Zara Tindall στο Royal Ascot, παρομοιάζοντάς την με μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στιλ του Χόλιγουντ.

"Νομίζω ότι ήταν απολύτως υπέροχη", δήλωσε ο σχεδιαστής στη Daily Mail. "Τη στιγμή που είδα το ντύσιμο της Zara, μου έφερε αμέσως στο μυαλό την Audrey Hepburn στο My Fair Lady διαχρονική,  και κομψή".

Η Audrey Hepburn στο My Fair Lady
My Fair Lady

Η Coste πρόσθεσε ότι τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια Cosima, τα οποία η Zara φορούσε την ημέρα, ήταν η ιδανική πινελιά. "Με έκανε τόσο χαρούμενη που την είδα να συνδυάζει μια τόσο χαριτωμένη εμφάνιση με ένα από τα σχέδια που φέρουν την υπογραφή μου", δήλωσε.

Διαβάστε Επίσης

Πώς η Audrey Hepburn έγινε μυστική κατάσκοπος κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Tags

Latest

Post-Vacay Hair | 5 σωτήρια tips για να επαναφέρετε την ενυδάτωση στα μαλλιά σας μετά τις διακοπές
ΜΑΛΛΙΑ

Post-Vacay Hair | 5 σωτήρια tips για να επαναφέρετε την ενυδάτωση στα μαλλιά σας μετά τις διακοπές

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι
STREET STYLE

Style Guide For Fall | 5 ενημερωμένοι τρόποι για να φορέσετε το τζιν παντελόνι

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Το ολοκαίνουριο perfume mist που θα διατηρήσει την ατμόσφαιρα καλοκαιριού στις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το ολοκαίνουριο perfume mist που θα διατηρήσει την ατμόσφαιρα καλοκαιριού στις φθινοπωρινές σας εμφανίσεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βασίλισσα Mary | Όλοι σχολιάζουν ότι εμπνεύστηκε για τη νέα της δήλωση από την Kate Middleton
NEWS

Βασίλισσα Mary | Όλοι σχολιάζουν ότι εμπνεύστηκε για τη νέα της δήλωση από την Kate Middleton

Ο John Stamos μιλά για το πώς φαίνεται ακόμα νέος στα 60 του
NEWS

Ο John Stamos μιλά για το πώς φαίνεται ακόμα νέος στα 60 του

Το όνειρο ζωής της Madonna γίνεται πραγματικότητα στα γενέθλια ορόσημο
NEWS

Το όνειρο ζωής της Madonna γίνεται πραγματικότητα στα γενέθλια ορόσημο

Τα ρετρό σερβίτσια που επιστρέφουν στη μόδα και θα λατρέψει η γιαγιά σας
LIFESTYLE & HOMES

Τα ρετρό σερβίτσια που επιστρέφουν στη μόδα και θα λατρέψει η γιαγιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι σολίστ του Barcelona Flamenco Ballet για πρώτη φορά στην Ελλάδα
ENTERTAINMENT

Οι σολίστ του Barcelona Flamenco Ballet για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Οι νέες γκαλερί που ανανεώνουν την εικαστική σκηνή της Αθήνας
ENTERTAINMENT

Οι νέες γκαλερί που ανανεώνουν την εικαστική σκηνή της Αθήνας

Best of Network

Opel Corsa GSE Vsion Gran Turismo: Η απάντηση των Γερμανών στο Renault 5 Turbo 3E

Opel Corsa GSE Vsion Gran Turismo: Η απάντηση των Γερμανών στο Renault 5 Turbo 3E

&quot;Η Μεγάλη Μέρα&quot;: Η ταινία που δικαιώνει το ταλέντο του Μάικλ Πιτ

"Η Μεγάλη Μέρα": Η ταινία που δικαιώνει το ταλέντο του Μάικλ Πιτ

4 προορισμοί για ήσυχες διακοπές, μακριά από πολυκοσμία

4 προορισμοί για ήσυχες διακοπές, μακριά από πολυκοσμία

Οι Ευρωπαίοι δεν πιστεύουν ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη, αλλά θέλουν να τον εκθέσουν στα μάτια του Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι δεν πιστεύουν ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη, αλλά θέλουν να τον εκθέσουν στα μάτια του Τραμπ

Αφράτο κέικ-φωλιά με πορτοκαλένια κρέμα- Το πιο καλοκαιρινό κέικ

Αφράτο κέικ-φωλιά με πορτοκαλένια κρέμα- Το πιο καλοκαιρινό κέικ

&quot;Βρικόλακες&quot;: Η επιτυχημένη παράσταση της Αναστασίας Παπαστάθη επιστρέφει στο Radar

"Βρικόλακες": Η επιτυχημένη παράσταση της Αναστασίας Παπαστάθη επιστρέφει στο Radar

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Οι σχεδιαστές μίλησαν: Αυτό είναι το παλτό που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο

Οι σχεδιαστές μίλησαν: Αυτό είναι το παλτό που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο