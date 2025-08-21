Follow us

Αυτή μάλλον είναι η πιο ντροπιαστική στιγμή στην καριέρα του Freddie

Ας πούμε ότι δεν ήθελε αυτό το playback. Ας πούμε επίσης, ότι πολλά άλλα τον είχαν ενοχλήσει και είχε 1000 δίκια. Η αντίδρασή του ήταν τέτοια, που έμεινε στην ιστορία και ακόμα σχολιάζεται στο YouTube.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
21-08-2025
Ήταν 1984. Το φεστιβάλ Sanremo είχε ήδη κλείσει ραντεβού με την αιωνιότητα -απλώς δεν το ήξερε ακόμη. Ο Freddie Mercury ήταν εκνευρισμένος, και δεν έκανε τίποτα για να το κρύψει: το βίντεο που τον δείχνει να κάνει μια θυμωμένη χειρονομία συνεχίζει να συγκεντρώνει θεάσεις στο YouTube μέχρι σήμερα. Αλλά ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά, για να διηγηθούμε αυτό το επεισόδιο με κάθε λεπτομέρεια.

Οι Queen, τη συγκεκριμένη χρονιά ήταν οι πρωταγωνιστές του Ιταλικού Φεστιβάλ Τραγουδιού ως ειδικοί καλεσμένοι. Η παρουσία αυτών των διεθνών rock stars δεν εμπόδισε την εμφάνιση ενός ατυχούς τεχνικού προβλήματος. Εκείνη την εποχή, ήταν συνηθισμένο για τους μουσικούς να τραγουδούν με playback, ιδιαίτερα οι ξένοι και ο σκηνοθέτης προφανώς προσέβλεπε σε ένα πιο "ασφαλές" τηλεοπτικό βράδυ. Παρ' όλα αυτά, ο μεγαλύτερος rock star όλων των εποχών, μία ας πούμε, όχι και τόσο εύκολη προσωπικότητα, αποφάσισε να κάνει τα δικά του κατά την ερμηνεία του τραγουδιού Radio Ga-Ga.

