Αυτό είναι το απαγορευμένο φαγητό για τη βασίλισσα Σοφία

Αν και η διατροφή της βασίλισσας Letizia και της πριγκίπισσας Leonor είναι οι πιο περιζήτητες, ενδιαφέρον προκαλεί και το μενού της 85χρονης βασίλισσας Σοφίας. Η μονάρχης συνεχίζει να ζει μια δραστήρια ζωή, κάτι που, στην πραγματικότητα, είναι ένα από τα μυστικά της ζωντάνιας της. Αυτό, σε συνδυασμό με τη διατροφή της, η οποία είναι αρκετά αυστηρή και τηρείται προσεκτικά εδώ και μερικά χρόνια, ειδικά από τότε που ο πατέρας της, βασιλιάς Παύλος πέθανε από καρκίνο του στομάχου το 1964.

Ο βασιλιάς Felipe, η βασίλισσα Letizia, η πριγκίπισσα Leonor, η βασίλισσα Σοφία και η Infanta Sofia στο Marivent Palace στις 4 Αυγούστου στη Μαγιόρκα. (Getty Images)

Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή αποφάσισε να αλλάξει εντελώς τη διατροφή της και να επιστρέψει σε μια flexi-vegetarian διατροφή βασισμένη στη μεσογειακή διατροφή, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα. Μια διατροφή στην οποία δεν υπάρχει χώρος για αλκοόλ ή επεξεργασμένα τρόφιμα, αλλά στην οποία, ωστόσο, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα ψάρια (ναι, τρώει ψάρια, γι' αυτό και δεν μπορούμε να μιλάμε για 100% χορτοφαγική διατροφή) είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές, καθώς η βασίλισσα έχει μεγάλη επίγνωση της υγιεινής διατροφής.

Το απαγορευμένο φαγητό για τη βασίλισσα Σοφία

Προφανώς, η μονάρχης προσπαθεί να τρώει τα πάντα, αρκεί να μην είναι κάτι που θεωρεί πρακτικά απαγορευμένο. Μιλάμε για κόκκινο κρέας και ενώ είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς έχει κάνει μια μικρή εξαίρεση και έχει παραγγείλει ένα πιάτο με κρέας, δεν είναι κάτι που τρώει συστηματικά.

Και προτιμά να μην συμπεριλαμβάνει τα λιπαρά αυτού του τροφίμου στη διατροφή της, κάτι που μπορεί να αυξήσει τη χοληστερόλη . "Αυτό το τρόφιμο έχει υψηλότερη συγκέντρωση κορεσμένων λιπαρών και χοληστερόλης στα λιπαρά, δημιουργώντας υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων", εξηγούν οι ειδικοί.

Getty Images

Όπως αναφέραμε, η μητέρα του Βασιλιά Felipe άρχισε να έχει βαθιά επίγνωση της διατροφής της μετά τον θάνατο του πατέρα της από καρκίνο του στομάχου και, σύμφωνα με την επιστήμη, αυτό το είδος τροφής συνδέεται με την πάθησή του. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο, θυγατρική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος συνδέεται με την ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου και του στομάχου.

Εκτός από το κόκκινο κρέας, η Βασίλισσα Σοφία αποφεύγει επίσης τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα , όπως τα επεξεργασμένα αρτοσκευάσματα, και το αλκοόλ, αν και σε αυτή την περίπτωση, όπως και με το κόκκινο κρέας, κάνει περιστασιακά εξαιρέσεις και, αν πρέπει να πιει, επιλέγει ποτά χαμηλής συγκέντρωσης.

Τα φαγητά που τρώει περισσότερο η βασίλισσα Σοφία

Στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς, βρίσκουμε τα φαγητά που αποτελούν μέρος της ρουτίνας της επίτιμης βασίλισσας. Μιλάμε, για παράδειγμα, για τις αγκινάρες, τις οποίες παραγγέλνει σε ορισμένα εστιατόρια όταν τρώει έξω, αλλά και για το ελαιόλαδο, ένα βασικό συστατικό στα πιάτα της, και τα μαγειρευτά.

Και, για λιχουδιά, η μητέρα του βασιλιά της Ισπανίας τρώει σοκολάτα , αλλά πάντα επιλέγει αγνές, χωρίς ζάχαρη επιλογές.