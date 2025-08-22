Follow us

Βασίλισσα Καμίλα | Φωτογραφία σε σούπερ γιοτ από τις πολυτελείς διακοπές της στην Ελλάδα

Η βασίλισσα εθεάθη σε ένα ταξίδι χωρίς τον βασιλιά Κάρολο. Η κίνηση που προκάλεσε ανησυχία στη βρετανική κοινή γνώμη.

22-08-2025
Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μονοπωλούσαν τα πρωτοσέλιδα με τις πολυτελείς καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα, με κρουαζιέρα στο Ιόνιο, προκαλώντας δυσαρέσκεια στον βρετανικό πληθυσμό λόγω της άσκοπης σπατάλης πόρων που επενδύονται σε αυτές.

Βασίλισσα Καμίλα | Φωτογραφία σε σούπερ γιοτ από τις πολυτελείς διακοπές της στην Ελλάδα
Λίγες μέρες αργότερα και η βασίλισσα Καμίλα εμφανίστηκε στο προσκήνιο χάρη στις διακοπές που έκανε χωρίς τη συντροφιά του συζύγου της, βασιλιά Κάρολου. 

Ελλάδα, ο  αγαπημένος προορισμός των μοναρχών

Στις 12 Αυγούστου, οι paparazzi απαθανάτισαν τη βασίλισσα Καμίλα ενώ απολάμβανε διακοπές και στιγμές χαλάρωσης στην Ελλάδα, πάνω σε ένα γιοτ αξίας 35 εκατομμυρίων ευρώ που ανήκει στον Wafic Said. Αυτός ο δισεκατομμυριούχος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους όπλων σήμερα και ήταν δωρητής του Βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος. Σύμφωνα με τα εκλογικά αρχεία, ο Wafic Said και η σύζυγός του έχουν κάνει σημαντικές δωρεές στο αγγλικό Συντηρητικό κίνημα, ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Στις φωτογραφίες, που δημοσίευσε η Daily Mirror, η Καμίλα διακρίνεται πάνω σε ένα σκάφος: το Zenobia, ιδιοκτησίας του επιχειρηματία Wafic Said, ο οποίος τη δεκαετία του 1980 διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία όπλων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το σούπερ γιοτ με το οποίο έπλεε η βασίλισσα είχε τη σημαία του Μονακό και σύμφωνα με λεπτομέρειες που δημοσίευσε η Daily Mirror, το σκάφος είναι τόσο πολυτελές που διαθέτει πολυτελείς καμπίνες, αίθουσα κινηματογράφου, βιβλιοθήκη και υπαίθρια τραπεζαρία.

Το μέσο ανέφερε επίσης ότι η βασίλισσα έκανε στάσεις σε αξιοθέατα, αλλά σημείωσε την απουσία του συζύγου της, ο οποίος συνέχισε την βασιλική του ατζέντα και παρέμεινε στη Σκωτία για να συμμετάσχει στους Αγώνες Mey-Highland.

Αναπόφευκτη ανησυχία

Φυσικά, αυτό το γεγονός προκάλεσε δυσαρέσκεια στο βρετανικό κοινό, το οποίο ήδη αμφισβητεί τη χρησιμότητα της μοναρχίας σήμερα και ανησυχεί για το είδος των σχέσεων και των δεσμών που διατηρεί το Στέμμα.

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για την Καμίλα που να κάνουν κάτι ακατάλληλο ή παράνομο, η δυσαρέσκεια του κοινού είναι εμφανής, καθώς αυτό το ταξίδι ερμηνεύτηκε από πολλούς ως πολιτικό "αγκάθι" από κάποιον που πάντα παρέμενε "ουδέτερος" σε αυτά τα ζητήματα. Τονίζει επίσης ότι αυτό το ταξίδι θα μπορούσε να συνδεθεί με τις πρόσφατες διακοπές του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, οι οποίοι πέρασαν επίσης χρόνο σε ένα πολυτελές γιοτ κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα... Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο πρίγκιπας William και Kate Middleton είχαν χρησιμοποιήσει το Zenobia, ωστόσο, ορισμένοι υποψιάζονται ότι αυτό πιθανότατα ισχύει.

Η βασίλισσα Καμίλα με κοσμήματα αξίας άνω των 48.000 δολαρίων και συναισθηματική αξία στην τελευταία δημόσια εμφάνισή της

Μέχρι σήμερα, ούτε ο βασιλιάς Κάρολος ούτε το παλάτι του Μπάκιγχαμ έχουν σχολιάσει την κατάσταση.

Στα μάτια της  βρετανικής κοινής γνώμης, αυτό το είδος ενέργειας προσθέτει μόνο πόντους στα ποσοστά αποδοκιμασίας ορισμένων μελών που, δεν είναι μυστικό, δεν απολαμβάνουν ευνοϊκή θέση στην κοινωνία. 

