Η βασίλισσα Καμίλα με κοσμήματα αξίας άνω των 48.000 δολαρίων και συναισθηματική αξία στην τελευταία δημόσια εμφάνισή της

Το μονοχρωματικό look που επέλεξε η βασίλισσα Καμίλα ανέδειξε τα πολύτιμα αξεσουάρ της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
16-08-2025
Getty Images

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έκαναν μια εντυπωσιακή και συγκινητική εμφάνιση στην 80ή επέτειο της Ημέρας Νίκης επί της Ιαπωνίας, γνωστή και ως VJ Day. Η γιορτή αυτή σηματοδοτεί την ανακοίνωση της αποδοχής από την Ιαπωνία των όρων της Διακήρυξης του Πότσνταμ το 1945, που έθεσε ουσιαστικά τέλος στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια ημέρα με μεγάλη σημασία και η βασίλισσα επέλεξε κατάλληλα ένα εντυπωσιακό σύνολο για να τιμήσει αυτό το ιστορικό ορόσημο.

Getty Images

Η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε για την περίσταση ένα λευκό φόρεμα Dior που είχε μακριά φουσκωτά μανίκια, ενσωματωμένη ζώνη, πλισέ μίντι φούστα και διακοσμητικά σκαλιστά άκρα. Συνδύασε το φόρεμα, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ανακύκλωση από την εμφάνισή της στο Royal Ascot την τρίτη ημέρα του Ιουνίου 2024, με τις χαρακτηριστικές μπεζ γόβες Chanel. Πρόσθεσε επίσης μια ασορτί τσάντα και ένα κρεμ χρώματος καπέλο με φαρδύ γείσο.

Έπειτα, υπήρχαν όλα τα συναισθηματικά της κοσμήματα. Στο πέτο του φορέματός της, η Καμίλα πρόσθεσε μια ειδική βρετανική καρφίτσα σε σχήμα σάλπιγγας, αξίας 48.000 δολαρίων. Το κόσμημα, το οποίο διαθέτει τρία μικρά σμαράγδια και μια χούφτα διαμάντια, κατασκευάστηκε κατόπιν παραγγελίας του The Rifles (ένα σύνταγμα πεζικού του βρετανικού στρατού) όταν η Καμίλα ανέλαβε τον ρόλο του πρίγκιπα Φίλιππου ως συνταγματάρχης του συντάγματος τον Ιούλιο του 2020.

Βασίλισσα Καμίλα
Getty Images

Η βασίλισσα Καμίλα τόνισε επίσης την εμφάνισή της με τα σκουλαρίκια της με μαργαριτάρια και διαμάντια, ένα χρυσό κολιέ με μενταγιόν, τα αγαπημένα της βραχιόλια Van Cleef & Arpels, μερικά λεπτεπίλεπτα χρυσά βραχιόλια και μερικά δαχτυλίδια. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής καθόταν δίπλα στον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος φορούσε καφέ στρατιωτική στολή και καφέ επίσημα παπούτσια.

H βασίλισσα Καμίλα και η Kate Middleton έχουν μια "τεταμένη σχέση"

