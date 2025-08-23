Claudia Schiffer | Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις φετινές διακοπές της στην Ελλάδα

Την Ελλάδα επέλεξε και για τις φετινές καλοκαιρινές της διακοπές η Claudia Schiffer. Το κορυφαίο top model δεν "κρύβει" την αγάπη της για τη χώρα μας, επιλέγοντας τα τελευταία χρόνια να περνά το καλοκαίρι της στο αγαπημένο της ελληνικό νησί, τις Σπέτσες, αλλά και το Πόρτο Χέλι και την Ερμιόνη στην Αργολίδα. Κάτι, το οποίο φαίνεται ότι πραγματοποίησε και φέτος.

Ήταν πριν από περίπου μία εβδομάδα, όταν μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές του κοσμοπολίτικου νησιού εντόπισαν την Claudia Schiffer να απολαμβάνει το δείπνο της σε φημισμένο εστιατόριο των Σπετσών, όπως αναφέρει ρεπορτάζ τοπικού μέσου, ενώ θαμώνες τη συνάντησαν τις προηγούμενες ημέρες να απολαμβάνει τις βόλτες της στο Πόρτο Χέλι και την Ερμιόνη.

Το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου, η Γερμανίδα επιχειρηματίας ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη χώρα μας. Η Claudia Schiffer ποζάρει με θέα το ηλιοβασίλεμα, εντυπωσιάζοντας με την ενδυματολογική της επιλογή – ένα summer dress με ιδιαίτερη πλέξη και χρώματα, αλλά και ένα μοναδικό κόσμημα σε σχήμα κοχυλιού στο λαιμό. Την ανάρτηση συμπλήρωσε με τη λεζάντα: "Η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη".

Το μοναδικό σκηνικό των δύο προορισμών στην Αργολίδα αξιοποίησε το μοντέλο και σε προηγούμενη δημοσίευση της, στην οποία προωθούσε την αποκλειστική της συνεργασία με τον οίκο Chloé.